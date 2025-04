Fin de l’argent liquide : faut-il s’en inquiéter ou s’y adapter ?

Paiement par carte, disparition des DAB, essor du mobile… et si on allait vraiment vers la fin de l’argent liquide ? C’est une question que je me pose souvent, surtout quand je tombe sur un commerçant qui n’accepte plus les espèces. Est-ce un vrai progrès ou une liberté qu’on est en train de perdre sans s’en rendre compte ?

Infographie : Répartition des moyens de paiement en France (2024)

Moyen de paiement Part des transactions Carte bancaire 48 % Espèces 43 % Paiement mobile 4 % Autres (chèques, virements…) 5 %

À retenir : En 2024, c’est la carte bancaire qui prend le dessus. Une première historique.

Un basculement discret mais bien réel

Je me rappelle encore, il y a quelques années, quand je sortais toujours avec un peu de monnaie “au cas où”. Aujourd’hui, je paie presque tout sans contact. Et je ne suis pas le seul. Les chiffres parlent : 62 % des Français préfèrent la carte, contre seulement 14 % qui favorisent encore le liquide.

Et ce n’est pas qu’une simple tendance. C’est un changement structurel. D’après la Banque de France, la part des paiements en espèces a chuté de 25 points entre 2016 et 2024.

Pourquoi on utilise de moins en moins le cash ?

Honnêtement, il y a plein de raisons pour lesquelles même moi, je finis par laisser tomber les billets :

Le sans-contact est rapide.

Les applications comme Apple Pay ou Google Pay sont pratiques.

Les commerçants sont presque tous équipés de terminaux modernes.

On suit mieux ses dépenses avec une appli bancaire.

Et même les petits commerces de quartier s’y mettent ! Entre 2022 et 2024, l’acceptation du paiement par carte a bondi à 93 %.

Mais alors, pourquoi garde-t-on encore du liquide chez soi ?

Voilà le paradoxe. Malgré tout, 60 % des Français veulent pouvoir payer en espèces. Et moi aussi, j’avoue : j’ai toujours un billet planqué “au cas où”. Ce n’est pas une habitude ringarde, c’est un sentiment de sécurité.

En 2024, 26 % des Français thésaurisent – c’est-à-dire qu’ils gardent du liquide à la maison. Pendant les crises, ce chiffre a même frôlé les 30 %.

Exemple perso : Pendant le confinement, j’avais toujours 100 euros en liquide chez moi. Pas par peur de la banque, mais parce qu’on ne savait jamais comment ça allait tourner.

Vers la fin des distributeurs de billets ?

Ce qui m’a vraiment fait tiquer récemment, c’est une info tombée en mars 2025 : les distributeurs automatiques vont disparaître d’ici la fin de l’année ! Ils seront remplacés par des automates “cash services” :

Multi-usages : dépôt, retrait, consultation…

dépôt, retrait, consultation… Présents dans 3 000 points d’accès d’ici décembre.

Gratuits, même hors réseau bancaire.

L’objectif est clair : moderniser le service tout en luttant contre la désertification bancaire, surtout dans les zones rurales. Je trouve l’idée intéressante, mais ça reste un changement d’habitude assez costaud.

Ce qu’on risque de perdre avec la fin du liquide

Au fond, le cash, c’est plus qu’un moyen de paiement. C’est une forme de liberté. Quand je paie en liquide, je ne laisse pas de trace numérique. Et je garde le contrôle de ce que je dépense, sans être tenté par un achat impulsif “en un clic”.

Mais aujourd’hui :

L’argument de l’anonymat séduit moins qu’avant.

Les applis de gestion remplacent les enveloppes de budget.

Et les jeunes générations ont grandi sans trop manipuler de billets.

Une transition inévitable… mais à surveiller

La fin de l’argent liquide ne signifie pas sa disparition totale. Du moins, pas encore. Mais clairement, le cash devient minoritaire, et c’est une tendance qui semble s’accélérer.

Est-ce grave ? Pas forcément. À condition :

De garantir un accès aux espèces partout.

De ne pas exclure les personnes âgées ou vulnérables.

De laisser le choix au consommateur.

En tant que citoyen, je pense qu’on doit rester vigilants. Cette transition vers un monde presque 100 % numérique doit être inclusive et équilibrée.

En résumé

La fin de l’argent liquide n’est pas encore actée, mais elle est bel et bien en marche. Et même si je suis moi-même un adepte du sans-contact, je garde toujours un œil critique sur cette évolution. Le numérique, c’est bien. Mais garder le droit de choisir comment on paie, c’est encore mieux.

