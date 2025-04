Impôts 2025 : tout savoir sur la date limite de déclaration

Chaque année, la période de déclaration des revenus revient avec son lot de questions et d’inquiétudes. Jusqu’à quand puis-je déclarer ? Quels sont les délais selon mon département ? Et si je fais une erreur, puis-je corriger ma déclaration ? Rassurez-vous, voici un guide clair et détaillé pour vous aider à respecter les échéances fiscales de 2025.

Les dates clés à retenir

La campagne de déclaration des revenus de 2024 débute officiellement le 10 avril 2025. Dès cette date, vous pourrez remplir votre déclaration en ligne ou, si vous êtes éligible, utiliser le format papier. Voici un tableau récapitulatif des délais :

Mode de déclaration Départements concernés Date limite Déclaration papier Tous Mardi 20 mai 2025 Déclaration en ligne Départements 1 à 19 + non-résidents Jeudi 22 mai 2025 Déclaration en ligne Départements 20 à 54 Mercredi 28 mai 2025 Déclaration en ligne Départements 55 à 974 et 976 Jeudi 5 juin 2025

L’ultime échéance pour apporter des corrections en ligne est fixée au 25 juin 2025.

Comment bien préparer sa déclaration ?

Déclarer ses revenus peut sembler fastidieux, mais en suivant ces étapes, vous éviterez bien des soucis :

Vérifiez votre déclaration préremplie : assurez-vous que toutes les informations (revenus, charges, situation familiale) sont exactes. Complétez si nécessaire : ajoutez les revenus annexes, réductions d’impôt ou crédits d’impôt applicables. Corrigez avant la date limite : toute erreur peut être rectifiée jusqu’au 25 juin sans pénalité. Conservez une preuve d’envoi : en ligne, un accusé de réception est généré automatiquement.

Sanctions en cas de retard

Ne prenez pas le risque de dépasser la date limite ! Une déclaration tardive entraîne :

Une majoration de l’impôt : 10 % si l’oubli est spontané, jusqu’à 80 % en cas de fraude avérée.

: 10 % si l’oubli est spontané, jusqu’à 80 % en cas de fraude avérée. Des intérêts de retard : 0,20 % du montant dû par mois de retard.

Et si vous avez besoin de rectifier après coup ?

Pas de panique, l’administration fiscale permet de modifier sa déclaration même après validation. Pour cela :

Connectez-vous à votre espace particulier sur le site des impôts.

Cliquez sur « Accéder à la déclaration en ligne » puis « Corriger » .

puis . Si vous utilisez le format papier, envoyez une nouvelle déclaration en indiquant « DÉCLARATION RECTIFICATIVE, ANNULE ET REMPLACE ».

Anticipez

Que vous soyez un habitué de la télédéclaration ou un adepte du formulaire papier, respecter les échéances est essentiel pour éviter les déconvenues. Notez bien les dates limites selon votre département et anticipez votre déclaration dès l’ouverture du service en avril ! Un impôt bien déclaré, c’est un esprit tranquille pour le reste de l’année.