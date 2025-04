Retraites : l’abattement fiscal de 10 % en danger, vais-je devoir payer plus d’impôts demain ?

Retraites, impôts, abattement fiscal… Ces derniers jours, une question m’obsède : ma mère va t’elle perdre l’avantage de 10 % qu’elle reçoit automatiquement chaque année sur mes pensions ? Et, surtout, si cet abattement disparaît, combien cela va-t-il lui coûter concrètement ?

Je ne suis pas la seule à m’inquiéter : autour de moi, les amis retraités de ma mère s’interrogent aussi. Certains parlent d’un simple projet, d’autres d’un changement inévitable. Alors, j’ai creusé le sujet.

Point sur l’abattement fiscal des retraites en 2025

Montant total des pensions Montant maximal de l’abattement (10%) Montant minimal appliqué Jusqu’à 43 990 € 4 399 € 450 €

Cet abattement concerne les pensions de retraite, d’invalidité, les rentes, et même les pensions alimentaires perçues.

Qui risque de perdre combien si l’abattement disparaît ?

45 % de taux marginal d’imposition : perte possible jusqu’à 1 855 €/an

: perte possible jusqu’à 30 % de TMI : perte d’environ 1 320 €/an

: perte d’environ 11 % de TMI : perte estimée à 485 €/an

Pourquoi cet avantage fiscal est-il remis en question ?

Créé en 1978, cet abattement avait pour but de compenser la fiscalité des retraités, en supposant qu’ils avaient moins de moyens d’optimiser leur déclaration que les actifs. Mais aujourd’hui, les temps ont changé. Le gouvernement cherche 40 milliards d’euros d’économies d’ici 2026. Et l’abattement de 10 % représente à lui seul 4,5 milliards d’euros chaque année.

Autant dire qu’il est dans le viseur.

Ce que j’ai appris sur le calendrier de cette suppression possible

J’ai vérifié les annonces officielles. Pour l’instant, aucune suppression immédiate. Ce serait dans le cadre du budget 2026, donc pas avant le 1er janvier 2026, et seulement si le Parlement vote la mesure.

Mais les signaux sont là :

Le Medef pousse à la suppression .

. Le Conseil des prélèvements obligatoires et le Conseil d’orientation des retraites sont aussi favorables.

et le sont aussi favorables. Le gouvernement parle d’un “effort collectif”, et les retraités semblent bien faire partie de l’équation.

Et les retraités, concrètement, combien perdraient-ils ?

Je me suis amusée à faire les comptes. Avec environ 25 000 € de pension par an, l’abattement de ma mère est de 2 500 €. Si elle perd cet avantage, c’est l’équivalent d’un mois de retraite qui s’évapore.

Et si je regarde ses amis dans la même tranche, c’est entre 400 € et 1 800 € d’impôt en plus, selon leur niveau d’imposition.

Ce que ça changerait pour les retraités

Supprimer cet abattement, c’est plus qu’un chiffre : c’est une perte de pouvoir d’achat.

Voici ce que cela signifierait :

Des pensions imposées à 100 % au lieu de 90 %

Un impôt à la hausse dès 2026

Moins d’optimisation fiscale possible, surtout pour les couples de retraités

Comment réagir face à ce changement ?

Je ne veux pas céder à la panique, mais il faut être prêt. Voici ce que j’envisage de conseiller à ma mère :

Vérifier son taux d’imposition réel et simuler l’impact sans abattement

et simuler l’impact sans abattement Anticiper ses dépenses 2026 en intégrant une hausse de l’impôt

en intégrant une hausse de l’impôt Me renseigner sur les autres niches fiscales possibles , comme le crédit d’impôt pour emploi à domicile ou les dons aux associations

, comme le crédit d’impôt pour emploi à domicile ou les dons aux associations Rester attentif aux débats parlementaires à l’automne 2025

Un avantage fiscal qui vacille, mais encore en place pour 2025

Je continuerai à bénéficier de l’abattement fiscal de 10 % cette année. Mais pour 2026, rien n’est garanti. Je garde l’œil ouvert, car cet avantage qui semble automatique est en réalité fragile, et pourrait bien disparaître au nom des économies budgétaires.