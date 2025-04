Le Hamas prêt à libérer tous les otages contre la paix à Gaza : un tournant possible ?

Le Hamas prêt à libérer tous les otages contre la paix à Gaza. Voilà une annonce qui soulève autant d’espoir que de prudence. Peut-on vraiment espérer la fin des combats ? Quels sont les véritables enjeux derrière cette déclaration ? En tant que journaliste, mais aussi simple citoyen concerné par la paix, je vous propose de prendre un moment pour décortiquer ensemble ce tournant potentiel du conflit.

Résumé des propositions et positions en présence

Acteurs Propositions actuelles Conditions posées Avancées attendues Hamas Libération de tous les otages Fin de la guerre, retrait israélien, aide humanitaire Trêve durable Israël Trêve temporaire, échange d’otages Désarmement du Hamas (ligne rouge pour ce dernier) Retour progressif des otages Médiateurs (Égypte, Qatar, USA) Facilitation des discussions Négociations par phases Accord de paix en plusieurs étapes ONU Alerte sur la crise humanitaire Accès humanitaire complet Réduction des souffrances civiles Forum des familles d’otages (Israël) Libération immédiate de tous les otages Fin de la guerre Refus de l’approche par étapes

Les étapes clés depuis janvier 2025

19 janvier – 17 mars : première trêve → libération de 33 otages (dont 8 morts), 1 800 prisonniers palestiniens relâchés.

: première trêve → libération de 33 otages (dont 8 morts), 1 800 prisonniers palestiniens relâchés. 18 mars : reprise des combats par Israël.

: reprise des combats par Israël. 2 mars : blocage de l’aide humanitaire.

: blocage de l’aide humanitaire. 14 avril : le Hamas annonce être prêt à libérer tous les otages si la guerre s’arrête.

Un accord global sur la table ?

Quand j’ai lu que le Hamas se disait prêt à libérer l’ensemble des otages israéliens, j’ai d’abord pensé à un effet d’annonce. Mais très vite, les détails sont venus : l’accord inclurait un cessez-le-feu durable, le retrait des troupes israéliennes, et un accès humanitaire sans restriction.

On est loin de simples paroles. Une délégation du Hamas s’est rendue au Caire pour discuter avec les médiateurs égyptiens et qataris. En parallèle, les États-Unis assureraient un rôle de garant. Une nouvelle phase semble donc possible.

Mais, comme toujours dans cette région, la confiance reste fragile.

Ce qui bloque encore

En discutant avec une amie travaillant dans l’humanitaire à Rafah, elle me disait récemment : « On sent que la solution est là, mais chaque camp reste enfermé dans ses exigences. »

Voici les trois grands points de tension :

Le désarmement du Hamas , exigé par Israël, est un point non négociable pour le mouvement islamiste.

, exigé par Israël, est un point non négociable pour le mouvement islamiste. L’approche par phases , refusée par les familles d’otages qui veulent tout régler en une fois.

, refusée par les familles d’otages qui veulent tout régler en une fois. Le manque de garanties fiables, qui alimente la méfiance entre les parties.

Le rôle de la communauté internationale

L’ONU a tiré la sonnette d’alarme : la situation humanitaire à Gaza est la pire depuis le début du conflit, il y a 18 mois. Manque de nourriture, d’eau, de carburant, d’électricité, de soins… Le docteur Ahmed al-Fara à l’hôpital Nasser décrit une détresse absolue.

De son côté, Emmanuel Macron plaide pour réformer l’Autorité palestinienne et relancer un projet politique à Gaza, sans le Hamas. Une position qui divise, en Israël comme dans le reste du monde.

Ce que je retiens

Je ne peux m’empêcher de penser à cette famille israélienne vue lors d’un reportage télé en février. Leur fils de 23 ans est encore captif. Leur quotidien est suspendu à chaque rumeur d’accord. Pour eux comme pour des milliers d’autres, la paix ne se négocie pas en étapes : elle est vitale, immédiate, urgente.

Alors oui, peut-être que ce tournant est réel. Peut-être que la libération des otages contre la paix à Gaza n’est plus un simple rêve. Mais il faudra du courage politique, de vraies garanties, et une pression internationale constante pour transformer cette possibilité en réalité.

Un tournant majeur

Ce que propose aujourd’hui le Hamas pourrait marquer un tournant majeur : libérer tous les otages israéliens contre la paix à Gaza. À condition que chaque camp accepte de faire un pas, que les médiateurs assurent leur rôle, et que la voix des familles d’otages reste au cœur des décisions.