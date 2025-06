Pornhub, YouPorn et Redtube bloqués en France : ce qui va changer dès demain

L’accès aux géants du X coupé en France : que se passe-t-il ?

Comme beaucoup, je me suis posé la question ce matin : pourquoi Pornhub, YouPorn et Redtube vont-ils vraiment être bloqués en France ? Est-ce définitif ? Et surtout, que cherche-t-on à protéger ? Si vous avez l’habitude de naviguer sur ces sites, la réponse peut sembler brutale : dès demain, 4 juin 2025, l’accès sera suspendu pour les internautes français.

Tableau récapitulatif : les sites bloqués, par qui et pourquoi

Site concerné Maison mère Raison du blocage Pornhub Aylo Refus de se soumettre à la loi française YouPorn Aylo Protestation contre la vérification d’âge Redtube Aylo Défense de la vie privée des utilisateurs

Une mesure choc pour défendre la vie privée… ou éviter la loi ?

Personnellement, je ne m’attendais pas à un mouvement aussi radical. La décision vient d’Aylo, le groupe qui possède ces plateformes. Officiellement, c’est un acte de protestation contre l’obligation de vérification d’âge mise en place par le gouvernement français.

En clair, la loi impose désormais à tous les sites pornographiques d’exiger une preuve de majorité (via document, photo, ou méthode doublement anonyme). Une mesure pensée pour protéger les mineurs, mais jugée par Aylo comme « disproportionnée et inefficace ».

Une question d’éthique ou de business ?

Quand j’ai lu les propos de Solomon Friedman, représentant d’Aylo, ça m’a interpellé : selon lui, des géants comme Google ou Apple pourraient facilement valider l’âge d’un utilisateur via son téléphone ou son ordi. Du coup, pourquoi faire porter cette responsabilité sur les seuls sites porno ?

L’argument tient la route, même s’il faut avouer que l’enjeu est sensible : on parle ici de protéger les enfants de contenus dégradants. Un combat légitime. La ministre Aurore Bergé ne mâche d’ailleurs pas ses mots : « Tant mieux ! Il y aura moins de contenus violents accessibles aux mineurs. »

Et maintenant, que va-t-il se passer ?

Concrètement, dès demain, si vous essayez d’aller sur l’un de ces sites depuis la France, vous tomberez sur une page d’accueil bloquée. Elle affichera une déclaration d’Aylo avec, en toile de fond, le célèbre tableau La Liberté guidant le peuple. Un geste fort, presque politique.

Mais soyons honnêtes : si les plateformes refusent de se plier à la loi, elles risquent un vrai exil numérique. Et pour les utilisateurs français, c’est un tournant. Certains chercheront des alternatives, d’autres s’interrogeront sur leur propre rapport à ces contenus.

Ce qu’il faut retenir

Voici ce que je retiens de cette histoire :

La loi française est claire : les sites pornos doivent vérifier l'âge de leurs utilisateurs.

Aylo refuse cette obligation et préfère couper l'accès à ses plateformes.

Les sites comme Pornhub, YouPorn et Redtube ne seront plus disponibles dès le 4 juin 2025.

Le débat est plus large : entre vie privée, éthique, responsabilité numérique et droit d'accès.

Débat de société

Ce blocage de Pornhub, YouPorn et Redtube en France dès demain pose une vraie question de société. Entre protection des mineurs, respect de la vie privée et responsabilité des plateformes, le débat ne fait que commencer. En tout cas, les mots-clés sont bien là : Pornhub, YouPorn et Redtube bloqués en France – et ça démarre dès demain.