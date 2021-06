Quel clavier pour améliorer le confort de travail d’un codeur ?

Les programmeurs sont des professionnels qui emploient les claviers au quotidien. Étant donné que leur tâche est la plupart du temps très laborieuse et qu’ils passent de longues heures à taper des lignes de code, il est essentiel qu’ils aient à leur disposition des claviers non seulement ergonomiques, mais aussi robustes et fiables. Il est recommandé de prêter attention à la disposition, les fonctions, la taille et le réglage en hauteur, ainsi qu’au confort pour faire le bon choix.

Le clavier Asus pour programmeurs

La marque Asus n’est plus à présenter dans le domaine de fabrication de matériels et d’accessoires informatiques. Grâce au niveau de qualité supérieure des nombreux modèles de PC et autres accessoires que la marque met sur le marché, Asus s’impose comme une référence dans le secteur. Ses claviers robustes et ergonomes, permettent aussi bien aux programmeurs, Gamers ainsi qu’aux autres utilisateurs d’améliorer leur confort.

En principe, le clavier Asus le plus adapté pour la programmation est un modèle sans fil disposant de deux modes de connectivité. Assez robuste tout en gardant une certaine finesse, le clavier est facile à transport et offre un niveau de commodité appréciable, ce qui le rend adapté pour des tâches qui exigent de nombreuses heures pour leur accomplissement.

Le clavier Asus fonctionne à l’aide de piles d’une excellente autonomie et facilement accessibles dans le commerce. Somme toute, c’est un clavier qui constitue un parfait outil de travail pour le codeur.

Le clavier Jelly Comb pour codeurs

Il s’agit sans conteste l’un des meilleurs claviers pour programmer sur un ordinateur. Il doit cette qualification non seulement à son allure, mais aussi et surtout à ses caractéristiques techniques. En effet, le clavier Jelly Comb présente un design assez semblable à un clavier Apple avec une épaisseur assez réduite et des touches fines qui rendent agréable l’utilisation prolongée.

Compact et facile à transporter, le clavier présente un niveau d’élégance très élevé. Surtout, il est sans fil, commode, et utilise une connectivité d’une fréquence de 2,4 GHz très stable. Enfin, il est très silencieux. Ainsi, ce modèle de clavier est beaucoup plus indiqué pour les codeurs qui ont un faible pour les matériaux avec un design particulièrement élégant et un niveau d’ergonomie assez élevé.

Le clavier Logitech K800

Il s’agit d’un modèle d’excellente qualité qui présente l’avantage d’être confortable en plus de fonctionner à l’aide d’une batterie incorporée. Le clavier Logitech K800 vous dispense du coup de devoir investir dans des piles et présente une architecture qui permette au codeur de s’adonner durant des heures à sa tâche sans fatiguer ses poignets. Disposant d’une connectivité bimodale, il est également retro éclairé, ce qui permet de travailler en tout lieu, même dans le noir.

Le nouveau Kinesis Freestyle 2

Fidèle à ses propensions à toujours mettre sur le marché des produits uniques et originaux, la marque Kinesis, a pensé aux codeurs en leur permettant de répondre aux besoins des codeurs en matière de confort et de durabilité. Ainsi, la marque a conçu le Freestyle 2 : un clavier ergonomique, élégant et unique en son genre.

Le Kinesis Freestyle 2 présente la particularité d’être divisible, ce qui vous permet de vous mettre dans n’importe quelle position pour travailler sans craindre l’inconfort. Aussi, ses touches tactiles réagissent à la moindre pression. Compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation, le prix pour l’acquérir est cependant relativement élevé ! À raison !