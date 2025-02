Zoom sur ces nouvelles entreprises qui s’équipent de serveurs rack

A l’heure où les entreprises se doivent de gérer leur transformation numérique pour rester compétitives dans l’économie au niveau national et international, certains équipements se révèlent indispensables. Parmi eux, on peut notamment évoquer les serveurs rack qui, même s’ils sont assez peu connus par le grand public, accompagnent de plus en plus d’organisations.

Bien que certaines entreprises n’aient pas encore eu l’opportunité de franchir le pas pour s’équiper convenablement, d’autres ont d’ores et déjà décidé de prendre les devants face à leurs concurrents. Vous n’avez encore jamais entendu parler des serveurs rack ? Vous songez à équiper votre organisation avec ces équipements technologiques ? On vous répond dans cet article !

Qu’est-ce qu’un serveur rack ?

Un serveur rack peut être considéré comme un ordinateur, à la différence qu’il n’a pas du tout la même puissance ni la même utilité qu’un ordinateur que vous utilisez à la maison ou dans un cadre professionnel. En effet, l’utilisation d’un serveur rack a pour vocation de servir à centraliser des données pour des sites web, des bases de données, ou des réseaux de façon plus générale.

Ces « rack » sont conçus pour être installés dans des armoires spéciales, que l’on appelle des “baies”, sur des supports métalliques à l’intérieur. A l’inverse d’un PC classique, un serveur rack est très compact, car les armoires qui les accueillent sont conçues pour accueillir plusieurs serveurs les uns au-dessus des autres.

C’est pour cette raison que chaque serveur dispose de son propre processeur, de sa propre mémoire, et de son stockage, comme n’importe quel ordinateur. Néanmoins, ce type d’équipement doit fonctionner en permanence, ce qui induit que les composants utilisés doivent être bien plus performants…

Des équipements de plus en plus présents dans les entreprises ?

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les serveurs rack ne sont pas uniquement destinés à être installés dans les entreprises qui ont un lien avec la high-tech de près ou de loin. En effet, les sociétés sont de plus en plus nombreuses à se doter de ces équipements, et évoluent dans des domaines très divers et variés. Voici quelques exemples d’entreprises qui ont pu voir leur organisation transformée après l’installation d’un serveur de rack…

Des agences web

Si vous travaillez au sein d’une agence dans le monde du web, ou dans des domaines encore plus spécifiques comme l’hébergement, il est fort probable que vous ayez des serveurs rack dans vos locaux. En effet, les serveurs rack peuvent être utilisés pour héberger les sites web des clients de votre entreprise, ou de votre propre organisation.

Dans ce cas, ces équipements sont très pratiques, car ils permettent de gérer l’ensemble des hébergements des plateformes sur un seul et même endroit. En contrepartie, pour les entreprises, cela nécessite une maintenance régulière, et une sécurité de tous les instants pour s’assurer que les serveurs rack ne soient pas vulnérables.

Des banques

Les banques, et les institutions financières de façon plus générale, ont aussi l’occasion de se munir de serveurs rack au sein de leurs locaux ou dans des lieux dédiés à ces serveurs rack. Ce type d’installation leur permet de gérer de très vastes bases de données qui contiennent des données critiques. Cela peut concerner les informations des clients d’une banque, mais aussi des listes de transactions avec tous les détails qu’elles contiennent, ou encore des données financières ou boursières.

Pour ces entreprises, les serveurs rack ne sont pas seulement utilisés pour stocker des données. En effet, il s’agit d’un équipement à privilégier si vous souhaitez rendre accessible des informations très rapidement à des utilisateurs, ou traiter des données dans un temps réduit.

Des entreprises de la télécommunication

Que vous ayez l’opportunité d’évoluer dans l’une des grandes entreprises dans le domaine de la télécommunication, ou pour une entité plus locale, vous aurez forcément besoin d’installer des serveurs rack pour maximiser votre productivité. Dans ce contexte, les serveurs de rack ont pour objectif de gérer les infrastructures sur des réseaux complexes.

Un serveur rack utilisé par une entreprise de télécommunication permet de diriger le trafic, de gérer les connexions des clients, et de maintenir la qualité du réseau en permanence. Avec des outils en ligne qui permettent justement de suivre les pannes de très près dans ce domaine, ces entreprises savent qu’elles sont surveillées en permanence.

Comment ces entreprises choisissent leurs serveurs rack ?

Ces entreprises ont réussi à s’équiper avec des serveurs rack en faisant preuve de méthode et de rigueur. En effet, à travers l’analyse de certains critères, si vous souhaitez également équiper votre entreprise avec un serveur rack, c’est un très bon moyen de gagner du temps et de réaliser un choix qui correspond bien à vos attentes :

Le nombre de cœurs

Avec des serveurs rack qui contiennent un double-coeur, et d’autres modèles qui sont dotés de 12 cœurs, les performances ne sont pas égales. Dans les faits, le nombre de cœurs permet de traiter plus ou moins de tâches en même temps par votre serveur rack.

Si vous pourriez être tenté de vous tourner vers le serveur rack ayant le plus de cœurs, il est plus judicieux de choisir celui-ci en fonction de vos besoins pour limiter les coûts.

Le nombre de logements pour la RAM

Avec des serveurs rack qui proposent entre 4 logements et 24 logements pour la RAM, c’est également l’un des critères à prendre en compte très en amont. En effet, pour ce type d’équipement, la RAM permet d’éviter les ralentissements dans le traitement des tâches.

Cela signifie que plus vous utilisez d’applications avec votre serveur rack, plus vous devriez opter pour un nombre de logements important. Si vous constatez que votre serveur rack est peu réactif, il vous suffira alors d’ajouter de la mémoire RAM.

L’évolutivité du processeur

Dans le cadre d’un projet d’installation de serveur rack pour votre organisation, vous avez sans doute identifié des besoins avec votre équipe technique interne ou via un prestataire. Néanmoins, vous devez également anticiper sur l’avenir de votre organisation.

Comme pour n’importe quel ordinateur, votre serveur rack est doté de processeurs avec une cadence pouvant aller de 1.8 GHz à 2.6 GHz pour les serveurs rack les plus performants. De nos jours, les fabricants comme Dell et HP proposent justement des serveurs rack qui permettent d’évoluer dans le temps. Cela vous permet de ne pas avoir besoin de changer de serveur rack dans les années à venir, notamment si vos besoins évoluent.