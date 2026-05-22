Éric Lombard plaide pour un renforcement de la fiscalité sur les hauts revenus du capital : ses principales propositions

Éric Lombard, fiscalité et hauts revenus du capital: renforcement et propositions pour les impôts, redistribution et justice fiscale. Dans ce contexte, je décortique ce que cet ancien ministre avance et ce que cela changerait pour 2026 et après, en restant pragmatique et concret autour d’un café avec vous.

Catégorie Seuil / champ Rendement estimé Notes Taxe différentielle Patrimoine hors outil de travail et investissement dans les PME ≈ 2,1 milliards d’euros Objectif: garantir un minimum d’imposition lorsque les impôts existants sont insuffisants Hauts patrimoines ≥ 2,0 M€ Évaluations publiques variables Exclut le patrimoine professionnel pour éviter de freiner l’investissement Base de référence Imposition calculée sur l’épargne non risquée Non précisée au détail près But: compléter l’IR, l’IFI et la flat tax lorsque leur ensemble reste inférieur à 0,5 % Efficacité et risques N/A N/A Raffinement nécessaire pour prévenir les contournements et protéger l’investissement

Pour situer le cadre, Lombard propose une « taxe différentielle » destinée à assurer qu’un minimum d’impôt soit dû par les hauts patrimoines lorsque les impôts existants ne suffisent pas. L’idée est d’éviter que des foyers très riches paient peu, voire pas, d’impôt sur le revenu, l’IFI ou la flat tax lorsque leur patrimoine dépasse des seuils élevés. Le raisonnement est simple: si l’impôt dû ne couvre pas 0,5 % de l’épargne non risquée, le système doit combler la différence par une contribution minimale sur le patrimoine.

Les points forts et les limites des propositions

Taxe différentiell e : vise à instaurer un niveau minimal d’imposition sur les patrimoines lourds, tout en préservant les investissements dans les PME et les innovations. Cela évite de dissuader les entrepreneurs dans des secteurs comme l’IA ou les technologies de pointe.

: vise à instaurer un niveau minimal d’imposition sur les patrimoines lourds, tout en préservant les investissements dans les PME et les innovations. Cela évite de dissuader les entrepreneurs dans des secteurs comme l’IA ou les technologies de pointe. Exclusion du patrimoine professionnel : une condition cruciale pour ne pas pénaliser l’activité productive et les fondateurs qui créent de la valeur.

: une condition cruciale pour ne pas pénaliser l’activité productive et les fondateurs qui créent de la valeur. Rendement estimé et financement : selon les simulations, 2,1 milliards d’euros pourraient être mobilisés, partiellement destinés à soutenir le financement public face à la hausse des coûts, notamment en contexte international tendu. Toutefois, la précision dépendra d’un encadrement strict et de mécanismes anti-optimisation.

: selon les simulations, 2,1 milliards d’euros pourraient être mobilisés, partiellement destinés à soutenir le financement public face à la hausse des coûts, notamment en contexte international tendu. Toutefois, la précision dépendra d’un encadrement strict et de mécanismes anti-optimisation. Équité et redistribution : l’objectif déclaré est de mieux répartir les charges entre les détenteurs du capital et les autres catégories de contribuables, afin d’améliorer la justice fiscale.

Pour approfondir les enjeux, quelques analyses soulignent les inquiétudes liées à la mise en place de telles mesures, notamment les risques de contournement et les effets pervers sur l’investissement privé. Vous pouvez lire des analyses sur les implications de la réforme fiscale dans des dossiers consacrés à la retraite et à l’épargne, par exemple sur la fiscalité du plan de retraite en 2026 et les perspectives du PEA et de la fiscalité des actions.

Vers une mise en œuvre et des défis pratiques

Sur la faisabilité, Lombard s’appuie sur une logique de cohérence: le nouveau cadre doit s’intégrer à des mécanismes existants sans déstabiliser l’investissement et l’innovation. Il s’agit aussi d’un message politique fort sur la redistribution des richesses et la nécessité d’un financement public plus juste, sans pénaliser la compétitivité. Dans ce cadre, des discussions publiques ont déjà été alimentées par des analyses parlementaires et des experts indépendants, qui mettent en garde contre des pertes d’efficacité s’il n’y a pas de garde-fous suffisants.

Pour mieux comprendre les enjeux, regardez aussi les débats autour des questions fiscales sur le plan de retraite et les mécanismes d’épargne qui pourraient être affectés par ces mesures. Par exemple, des points de vue et des analyses complémentaires se trouvent dans des articles dédiés à la fiscalité de l’épargne et au PER ou encore impôts 2026 et retraite.

Points à surveiller et prochaines étapes

Transparence et contrôle : des mécanismes anti-optimisation devront être mis en place pour éviter les effets d’aubaine et garantir l’équité.

: des mécanismes anti-optimisation devront être mis en place pour éviter les effets d’aubaine et garantir l’équité. Impact sur l’investissement : préserver l’incitation à investir dans les PME et les projets innovants, sans étouffer les entrepreneurs.

: préserver l’incitation à investir dans les PME et les projets innovants, sans étouffer les entrepreneurs. Progressivité et ciblage : ajuster les seuils et les bases pour que la redistribution bénéficie réellement aux services publics et aux ménages les plus vulnérables.

: ajuster les seuils et les bases pour que la redistribution bénéficie réellement aux services publics et aux ménages les plus vulnérables. Suivi et évaluation : instaurer des audits réguliers et des évaluations d’impact afin de mesurer les effets réels et d’ajuster les mesures si nécessaire.

Pour élargir la discussion sur les perspectives de la fiscalité et son rôle dans la redistribution, d’autres réflexions économiques et juridiques sont en circulation. Par exemple, des analyses publiques questionnent la durabilité des réformes et les suites possibles pour les fortunes les plus élevées impôt sur les indemnités de départ, et d’autres articles examinent les ajustements envisagés pour les contrats d’épargne et les mécanismes fiscaux associés fiscalité immobilière et logements vacants.

En pratique, l’objectif est de garantir une redistribution plus lisible et une meilleure justice fiscale, tout en protégeant les moteurs de croissance et d’innovation. Les débats autour de la fiscalité des hauts patrimoines et des revenus du capital restent ouverts et animés, avec une exigence claire: des propositions claires et applicable s’inscrivant dans un cadre budgétaire maîtrisé.

En somme, ce que propose Éric Lombard — le renforcement de la fiscalité sur le capital et ses propositions — vise à instaurer une justice fiscale plus robuste et à redistribuer les revenus du capital vers les services publics, tout en protégeant l’investissement et l’innovation pour l’avenir du pays, afin d’assurer une meilleure redistribution et une fiscalité plus équitable pour les hauts revenus et le capital, avec des propositions claires pour rééquilibrer les impôts et soutenir la redistribution et la justice fiscale.

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