L’UEFA dévoile : Plus de 100 millions d’euros de pertes pour l’OM et l’OL, des chiffres financiers alarmants

Je me penche sur les chiffres publiés par l’UEFA et je me pose les questions qui hantent tout fan et tout observateur de finance sportive: comment des clubs comme l’OM et l’OL se retrouvent-ils avec des pertes aussi lourdes, et que signifie ce “bruit” pour le football européen? Dans ce dossier, je cherche à comprendre les mécanismes, à lire entre les lignes des chiffres et à relier le sport de haut niveau à une réalité économique de plus en plus pressante. L’UEFA met en lumière une fracture entre recettes et coûts qui ne peut être ignorée si l’on veut une continuité durable des clubs de football.

Club Exercice clos Perte avant impôts (M€) Commentaire OM 2024-2025 105 Situation difficile mais moins catastrophique que certains concurrents européens OL 2024-2025 196 Héritage des années précédentes et poids des dépenses Chelsea 2024-2025 407 Exemple extrême de dérapage financier sans résultats sportifs alignés Tottenham 2024-2025 148 Autre club sous pression, grandes dépenses LOSC 2024-2025 94 Bon élève parmi les clubs européens, aptitude à générer des gains

En bref, le diagnostic est clair: les pertes financières ne se dissipent pas seulement parce que le terrain est difficile; elles dépendent aussi fortement de la capacité à convertir les performances sportives en revenus réels, notamment via les droits TV, les recettes d’hospitalité et les transferts. La balance peut être maintenue, mais elle nécessite des choix stratégiques et une gestion financière rigoureuse.

Pour nourrir la réflexion, j'observe aussi les chiffres européens et ce qu'ils disent des usages du football comme « business model ».

Pourquoi l’UEFA alerte sur les finances du football européen

Les chiffres communiqués par l’UEFA ne se limitent pas à des pertes brutales: ils reflètent une variabilité liée aux transferts, aux droits TV et à l’impact des recettes liées aux jours de match. Le rapport précise que les résultats avant impôts peuvent fluctuer selon les années et les stockages des bénéfices, mais que sur une période triennale, certains clubs peinent à lisser ces pics et creux. En clair: un club peut connaître une saison utile grâce à un gros transfert ou à une campagne européenne lucrative, puis connaître une année plus vive aura moins été gagnée sur le terrain ou en billetterie.

Le cas des clubs français: OM et OL, et leur contexte

Pour l’Olympique de Marseille, la perte avant impôt de 105 millions d’euros au 30 juin 2025 s’inscrit dans un contexte où les droits TV et les recettes de billetterie évaluées comme part du chiffre d’affaires global restent encore en dessous des sommets européens. L’Olympique lyonnais, quant à lui, montre une perte de 196 millions, ce qui choque et rappelle que la gestion passée peut peser lourdement sur le présent et l’avenir. La comparaison avec Lille, qui demeure le “bon élève” avec des gains avant impôt de 94 millions, souligne une logique: la rentabilité dépend de choix sportifs et financiers alignés sur des objectifs clairs.

Dans ce cadre, je pense souvent à la relation entre résultats sportifs et résultats financiers. Une saison où les performances sportives ne répondent pas aux attentes peut rapidement se traduire par des positions budgétaires tendues, surtout lorsque les recettes hors terrain ne progresseront pas au même rythme. Pour mieux saisir ce paysage, j’observe aussi les chiffres des clubs européens qui réussissent à générer davantage de revenus, notamment dans le secteur des hospitalités, où l’OM figure dans le top 25 des clubs européens pour cette catégorie. En moyenne, la billetterie représente environ 20% du chiffre d’affaires des clubs lors de la période observée; le Celtic, Fenerbahçe et l’OM enregistrent les parts les plus élevées, ce qui montre que les revenus de match restent une composante cruciale même face à la montée des droits TV.

Autre donnée pertinente: la dynamique européenne ne peut être comprise sans la perception des tendances de marché et des dépenses liées aux transferts. L’UEFA rappelle que les fluctuations annuelles des bénéfices liées au marché des transferts peuvent colorer les chiffres d’un exercice à l’autre, rendant nécessaire une approche prudente et une lecture longitudinale des données. Dans ce cadre, les clubs qui parviennent à stabiliser leur coûts et à optimiser les revenus de match peuvent limiter les dégâts et envisager des trajectoires plus saines pour l’avenir.

Ce que cela implique pour les fans, les sponsors et les clubs

Pour les publics et les partenaires, ces chiffres racontent une réalité: le football reste un sport-économie où les performances sportives et les choix financiers doivent avancer de concert. Les sponsors demandent une visibilité et une stabilité des résultats, les fans veulent des compétitions crédibles et des investissements dans les infrastructures, et les clubs cherchent à équilibrer compétitivité et durabilité.

Points clés à retenir et pistes d’action

Réduire la masse salariale sans tuer l’attractivité sportive: viser l’équilibre entre compétitivité et coût humain.

Optimiser les revenus non sportifs (hospitalités, partenariats, merchandising) et diversifier les sources de financement.

Maîtriser les coûts de transfert et mieux planifier les cycles de mercato pour éviter les pics budgétaires.

Renforcer la transparence et la communication autour des chiffres pour gagner la confiance des supporters et des investisseurs.

Analyse des chiffres et implications concrètes

Que signifient ces chiffres pour les années à venir? Les pertes lourdes sur les exercices 2024-2025 indiquent une nécessité: une adaptation continue des clubs à un environnement économique qui reste incertain et volage. La performance sportive peut donner des gains considérables, mais elle doit être accompagnée d’un modèle financier robuste pour résister aux périodes creuses et assurer la viabilité à long terme. En somme, la vigilance et l’action stratégique demeurent essentielles pour la stabilité du football européen et pour la pérennité des clubs dans un paysage marqué par des pertes financières importantes et des défis structurels.

Pour aller plus loin et comprendre les dynamiques qui guident les décisions des clubs, je retiens une idée simple: l’avenir du football dépend autant de la gestion que du talent sur le terrain. Et, dans ce cadre, l’UEFA demeure un cadre clé pour fixer les règles et encourager des pratiques qui protègent à la fois l’intégrité sportive et la solidité financière du sport. En restant attentifs à ces chiffres, nous contribuons à une conversation plus lucide et plus constructive autour du football et de ses finances. UEFA.

