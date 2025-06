Remboursement impôts 2025 : qui va récupérer de l’argent cet été ?

Suis-je concerné par un remboursement des impôts en 2025 ?

Je me suis récemment posé la question que beaucoup de mes proches se posent aussi : vais-je être remboursé par les impôts cet été ? Entre les déclarations à remplir, les prélèvements à la source et les crédits d’impôt, il y a de quoi s’y perdre. Et pourtant, la réponse est parfois plus simple qu’il n’y paraît.

Si, comme moi, vous avez terminé votre déclaration de revenus 2024 et que votre avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu (Asdir) vous annonce un montant à rembourser, alors oui, vous ferez partie des millions de contribuables à percevoir un virement cet été.

Les grandes dates à retenir pour le remboursement 2025

Événement Date à retenir Début des remboursements par virement Vendredi 25 juillet 2025 Deuxième vague de remboursements Vendredi 1er août 2025 Réception de l’avis papier (par courrier) Entre le 24 juillet et le 28 août 2025 Prélèvement unique si solde < 300 € Mercredi 25 septembre 2025 Échéancier si solde > 300 € 25 sept., 27 oct., 27 nov., 29 déc. 2025

Pourquoi suis-je remboursé ?

Personnellement, l’an dernier, j’avais droit à un crédit d’impôt pour des frais de garde d’enfants. Comme mon prélèvement à la source n’avait pas pris en compte cette réduction, j’ai été prélevé d’un montant supérieur à mon impôt réel.

Voici les principales raisons qui peuvent expliquer un trop-perçu par le fisc :

Une baisse de revenus en 2024 non signalée à temps.

en 2024 non signalée à temps. Des crédits d’impôt , comme : Garde d’enfants Petits travaux à domicile Dons aux associations

, comme : Un changement de situation familiale ou professionnelle non répercuté dans le taux de prélèvement.

Exemple concret : vous avez droit à 700 € de crédit d’impôt mais vous ne devez que 500 € d’impôts ? L’État vous rendra 200 €. Simple, non ?

Comment vais-je recevoir ce remboursement ?

Pas de panique : vous n’avez rien à faire. Si vos coordonnées bancaires sont à jour sur impots.gouv.fr avant la fin juin, le versement sera automatique.

Le libellé du virement à surveiller est :

« REMB IMPOT REVENUS » émis par « DGFIP FINANCES PUBLIQUES ».

Si vous n’avez pas renseigné de compte, vous recevrez un chèque par courrier. Pour ma part, j’ai vérifié mes informations dès maintenant, histoire de ne pas courir après le paiement.

Et si je dois encore de l’argent au fisc ?

Eh oui, tout le monde n’a pas droit à un remboursement. Dans certains cas, vous pourriez avoir un solde à payer, notamment si votre prélèvement n’a pas été ajusté à une hausse de revenus ou une baisse de réduction fiscale.

Voici comment cela fonctionne :

Moins de 300 € à régler ? Un seul prélèvement le 25 septembre .

à régler ? . Plus de 300 € ? Quatre prélèvements : les 25 sept., 27 oct., 27 nov. et 29 déc.

Je connais un couple d’amis qui s’est retrouvé dans ce cas, avec une régularisation inattendue. Heureusement, l’échelonnement a permis d’absorber la dépense sans trop d’impact.

Une bouffée d’oxygène pour beaucoup de foyers

Je le vois autour de moi : ce remboursement peut faire toute la différence. Une facture imprévue, un découvert à combler, ou même un petit plaisir différé, c’est parfois ce coup de pouce qui soulage dans un contexte économique tendu.

Entre 10 et 15 millions de foyers sont concernés chaque année. Si vous êtes dans ce cas, profitez-en pour ajuster votre taux de prélèvement, histoire d’éviter les mauvaises surprises l’an prochain.

Ce qu’il faut retenir sur le remboursement impôts 2025

Remboursement automatique entre le 25 juillet et le 1er août 2025

entre le Mise à jour de vos coordonnées bancaires avant fin juin

Montants liés à des crédits d’impôt ou des trop-perçus

Règlement possible en plusieurs fois si solde dû

Alors, remboursement impôts 2025 : bonne ou mauvaise surprise ?

En conclusion, le remboursement impôts 2025 peut vite devenir un allié inattendu. J’ai appris à ne pas laisser passer les dates importantes et à vérifier mes données fiscales régulièrement. Cela m’évite stress, mauvaises surprises, et parfois, ça me permet de récupérer une jolie somme sans lever le petit doigt.

Que ce soit pour éviter un reste à charge ou pour bien recevoir votre remboursement impôts 2025, gardez un œil sur votre espace personnel sur impots.gouv.fr. La clé, c’est l’anticipation… et un peu d’organisation !