Villeneuve : Adoption du budget municipal avec maintien de la taxe foncière

résumé

En bref

Le conseil municipal de Villeneuve adopte un budget municipal 2026 avec un équilibre financier entre fonctionnement et investissements.

Le maintien de la taxe foncière (bâti) à 34,36 % et de la taxe foncière non bâti à 84,12 % garantit une stabilité fiscale locale.

Les enjeux portent sur les indemnités des élus, le financement de l’habitat inclusif et les dotations aux associations et écoles.

Les décisions prises auront un impact direct sur les finances locales et la politique municipale de gestion communale.

Je me pose une question simple: comment Villeneuve peut adopter un budget municipal solide tout en garantissant le maintien de la taxe foncière et en assurant des finances locales sous contrôle ? La séance du conseil municipal a été lue à travers les chiffres et les débats, et l’on voit monter les questions sur les priorités de l’an prochain, la transparence du budget et la relation entre dépenses publiques et services rendus. Dans ce contexte, j’observe attentivement les mécanismes qui permettent de concilier stabilité fiscale et capacité d’investissement, tout en restant vigilant face à des coûts qui évoluent et à des engagements pris démocratiquement.

Catégorie Taux actuel Commentaires Taxe foncière bâti 34,36% stable depuis 2021 Taxe foncière non bâti 84,12% stable depuis 2020 Taxe d’habitation (résidence secondaire / logements vacants) 9,66% stable

Villeneuve : budget municipal adopté et taxe foncière maintenue en 2026

Contexte et enjeux

Le budget primitif 2026 affiche un équilibre net: 3 437 919,89 € pour le fonctionnement et 3 606 112,43 € pour l’investissement, soit un total général de 7 044 032,34 €. Le budget est géré avec une attention particulière aux finances locales et à la politique municipale, afin d’éviter les surcoûts tout en permettant les projets essentiels.

Plusieurs éléments marquants ont rythmé les débats: l’augmentation des indemnités des élus passe de 73 512 € à 80 500 €, alors que le maire a annoncé renoncer à une partie de son indemnité. Le président du conseil a rappelé que cette hausse est légale et que des ajustements ont été proposés par d’autres élus pour soutenir des postes ou des délégations. L’opposition a exigé la communication du coût total de l’habitat inclusif et la création d’un budget annexe pour la traçabilité des dépenses; la majorité a maintenu que le budget habitat inclusif est équilibré et répond aux besoins de la collectivité.

Autres postes clés: l’assainissement est équilibré à 301 112,51 €, et le lotissement du Camp del Bosc prévoit 65 976,84 € de fonctionnement et 21 059,04 € d’investissement, soit un total de 87 035,88 €. L’ensemble des décisions a été adopté à la majorité, avec trois voix contre dans certains dossiers. Une subvention globale de 150 € a été accordée à plusieurs associations, et des aides spécifiques ciblent les écoles et les voyages scolaires. Enfin, une autorisation d’occupation du domaine public est accordée à un hôtel local pour une redevance annuelle modique de 1,00 €/m².

Débats et dépense publique

Les échanges ont aussi porté sur les dépenses relatives à l’habitat inclusif, avec une mise en balance des chiffres et des engagements pris dehors des perspectives budgétaires annuelles. Le conseil a construit un cadre de suivi qui, selon l’opposition, gagnerait à être plus transparent et à inclure des mécanismes de contrôle dynamique pour éviter les dérives, surtout dans des domaines sensibles comme l’habitat et les services sociaux.

Parcours et perspectives locales

Du point de vue politique municipale, ces choix démontrent une orientation prudente mais ambitieuse: maintenir les services, préserver les postes et continuer à investir dans l’infrastructure locale. La stabilité des impôts locaux est présentée comme un gage de prévisibilité pour les ménages et les entreprises, tout en garantissant une capacité d’investissement pour les années à venir. Pour les acteurs locaux et les citoyens, il s’agit de mesurer l’impact direct sur les finances familiales et sur les services quotidiens.

Pour approfondir les dynamiques autour de ce scrutin et de cette adoption du budget, lire les analyses dédiées: analyse des municipales 2026 et élections municipales 2026.

Au terme de ces délibérations, la décision conseil municipal d’adopter le budget primitif et d’approuver les taux de fiscalité locale annonce une trajectoire où finances locales et gestion communale restent sous contrôle, tout en répondant aux attentes des citoyens et des partenaires institutionnels. Cette dynamique est révélatrice de la façon dont Villeneuve dirige sa politique municipale et organise ses réformes pour l’année 2026 et au-delà.

En bref, l’adoption du budget et le maintien de la taxe foncière témoignent d’une pratique budgétaire stable et d’une approche mesurée des impôts locaux, qui s’inscrivent dans une logique de finances locales et de fiscalité locale clairement assumées par la municipalité et le conseil.

Autres articles qui pourraient vous intéresser