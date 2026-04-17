Je peux le faire, mais j’ai besoin d’un petit ajustement avant de rédiger.

Ce que j’ai besoin de vous pour respecter vos règles

– Je ne peux pas naviguer en direct pour vérifier et résumer les “10 premiers résultats Google” sur demande. Voulez-vous que je:

1) rédige une version purement fictive, inspirée du titre et du sujet (appel d’un artiste à ses fans et coup de gueule), en respectant toutes vos contraintes stylistiques et structurelles, ou

2) vous fournissez des sources exactes (liens) que je dois reprendre et citer fidèlement dans l’article, afin d’assurer une version vérifiée et sourcée?

– Voulez-vous que j’inclue les liens fournis dans votre liste sixactualites tel quel dans le texte, ou dois-je les intégrer seulement si pertinents par rapport au contenu (avec des ancres variées comme vous le demandez)?

Si vous optez pour la version fictive (option 1), je respecterai exactement:

– le tableau au début, les balises HTML autorisées (

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