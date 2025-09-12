Nintendo Direct : film Mario Galaxy et autres annonces

Qui aurait cru que l’on fêterait déjà les 40 ans de Super Mario Bros. ? Moi, je me souviens encore de mes premières parties, assis par terre devant une petite télé, à découvrir chaque niveau comme une aventure. Alors forcément, quand Nintendo a dévoilé son dernier Nintendo Direct, je me suis demandé : quelles surprises pour marquer cet anniversaire mythique ?

Un aperçu rapide des grandes annonces

Jeu / projet Détails annoncés Date prévue Super Mario Galaxy + Galaxy 2 Version améliorée sur Switch + Switch 2 2 octobre 2026 Super Mario Galaxy, le film Film d’animation mondial 3 avril 2026 Mario Tennis Fever 38 personnages, modes inédits 12 février 2026 Yoshi and the Mysterious Book Nouvelle aventure mystérieuse Printemps 2026 Super Mario Bros. Wonder (Switch 2 Edition) Multijoueur enrichi, parc Bellabel Printemps 2026

J’aime bien ce format clair : en un coup d’œil, on voit que Nintendo n’a pas lésiné sur les cadeaux.

Le retour des classiques et une touche de cinéma

La plus grosse annonce, c’est sans doute la compilation Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Les deux titres reviennent avec des graphismes peaufinés, une compatibilité 4K et même un mode musique pour replonger dans leurs bandes-son inoubliables. Franchement, je me revois encore galérer sur certaines planètes de Galaxy… J’ai hâte de revivre ça, mais avec une manette moderne.

Et ce n’est pas tout : Shigeru Miyamoto lui-même a révélé le film d’animation Super Mario Galaxy. Il sortira en avril 2026 et promet d’élargir encore l’univers que l’on connaît. De quoi exciter autant les fans de jeux vidéo que les amateurs de cinéma d’animation.

De nouvelles aventures pour prolonger la fête

Au-delà de la nostalgie, Nintendo prépare aussi du neuf. Trois projets m’ont particulièrement marqué :

Mario Tennis Fever : avec plus de personnages que jamais et un mode aventure surprenant où Mario et ses amis deviennent… des bébés.

: avec plus de personnages que jamais et un mode aventure surprenant où Mario et ses amis deviennent… des bébés. Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition : une version enrichie avec un parc d’attractions virtuel pensé pour le multijoueur.

: une version enrichie avec un parc d’attractions virtuel pensé pour le multijoueur. Yoshi and the Mysterious Book : une aventure qui sent bon la découverte, avec un livre tombé du ciel et des créatures étranges à explorer.

Ces annonces montrent que Nintendo ne se contente pas de regarder en arrière : la marque sait aussi proposer des idées fraîches.

Mon regard de joueur

En tant que fan de longue date, je trouve que ce Nintendo Direct réussit un équilibre rare : célébrer un héros iconique tout en préparant son avenir. Ce qui me touche le plus, c’est cette volonté de transmettre Mario à une nouvelle génération. Je me dis que les enfants d’aujourd’hui auront, eux aussi, leurs souvenirs de Mario, comme moi avec ma NES.

Nintendo prouve une fois de plus que les 40 ans de Mario ne sont pas seulement un hommage au passé, mais une promesse pour l’avenir. Et je suis impatient de voir jusqu’où cette aventure nous mènera, sur console comme sur grand écran, avec Mario et ses amis toujours prêts à nous surprendre.

