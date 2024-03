5 éléments essentiels à considérer pour votre plancher flottant

Lorsqu’il s’agit de revêtements de sol, le plancher flottant est un choix populaire pour de nombreux propriétaires et rénovateurs. Cet engouement n’est pas sans raison ; le plancher flottant offre une combinaison attrayante de durabilité, d’esthétique et d’un rapport qualité-prix souvent irréprochable. Avant de prendre la décision de l’installer chez vous, voici cinq informations capitales que vous devriez connaître.

1- Qu’est-ce qu’un plancher flottant ?

Un plancher flottant n’est pas fixé à un sous-plancher ; il repose sur celui-ci sans clous ni colle. Les lames de plancher sont conçues pour s’emboîter et former une surface globale stable. Les matériaux les plus courants pour les planchers flottants incluent le stratifié, le vinyle, et dans certains cas, le bois dur d’ingénierie.

2- Avantages du plancher flottant

Installation rapide et propre

Un des attraits majeurs du plancher flottant est sa simplicité et sa rapidité d’installation dans un plain-pied en Abitibi-Témiscamingue . Une équipe expérimentée peut généralement installer un plancher flottant dans une pièce standard en une journée. L’absence de clous et de colle réduit également le désordre et les émanations, ce qui en fait un choix judicieux pour ceux qui cherchent à minimiser l’impact de la rénovation sur leur vie quotidienne.

Variété de styles et de finitions

Quel que soit votre goût en matière de décoration, vous trouverez probablement un plancher flottant qui convient à votre style. Avec une gamme étendue de finitions imitation bois, pierre ou même motifs plus abstraits, le plancher flottant peut s’adapter à presque tous les décors intérieurs.

Durabilité et entretien

Selon le type de matériau choisi, le plancher flottant peut être extrêmement résistant aux rayures, à l’usure et à l’humidité. De nombreux planchers flottants viennent avec des garanties allant jusqu’à 25 ans. L’entretien est aussi simple qu’un balayage régulier et une serpillière humide, sans nécessiter de cires ou de polissages spéciaux.

3- Considérations avant l’achat

Analyse de trafic et résistance

Avant de choisir votre plancher flottant, évaluez le niveau de trafic de la pièce où il sera installé. Pour les endroits à forte circulation, optez pour un plancher avec une couche d’usure plus épaisse et une meilleure cote de résistance à l’abrasion. Certains types de planchers flottants disposent d’un système de classement basé sur leur durabilité (comme l’AC Rating pour les sols stratifiés), qui peut vous guider dans votre décision.

Compatibilité avec le sous-plancher

L’état et le type de votre sous-plancher peuvent influencer la performance et la durée de vie de votre plancher flottant. Veillez à ce que le sous-plancher soit propre, sec et de niveau pour éviter les problèmes futurs. Pensez également à l’isolation phonique ; certains planchers flottants peuvent nécessiter une sous-couche supplémentaire pour réduire le bruit.

4- Installation professionnelle vs DIY

L’un des aspects séduisants du plancher flottant est qu’il est accessible aux bricoleurs. Cependant, pour garantir une installation impeccable, le recours à des professionnels peut être une sage décision. Les erreurs d’installation peuvent entraîner des problèmes tels que le gauchissement, le claquement et les espaces entre les planches. Un professionnel saura comment préparer adéquatement le sous-plancher et adapter le plancher flottant aux particularités de votre espace.

5- Tendances et innovations du plancher flottant

Le marché du plancher flottant ne cesse d’évoluer, offrant des innovations technologiques qui améliorent la performance et l’apparence des planchers. Par exemple, certains fabricants ont introduit des planchers flottants étanches, parfaits pour des pièces comme la cuisine ou la salle de bain. D’autres se concentrent sur l’écoconception, proposant des produits durables et respectueux de l’environnement.

Prendre le temps de bien comprendre ces cinq aspects essentiels vous aidera à faire un choix éclairé et à profiter pleinement des avantages d’un plancher flottant dans votre maison. Que vous soyez en quête de facilité d’installation, de durabilité ou d’esthétique, le plancher flottant pourrait être la solution idéale pour enrichir votre habitat.