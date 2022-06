L’été est pour beaucoup la période la plus attendue de l’année. Il apporte le beau temps et avec lui la température adéquate. Pour réellement profiter de cette saison, certains font des réaménagements pour être en adéquation avec le style de l’été. Vous aussi, vous désirez relooker votre salon pour qu’il s’accorde parfaitement avec cette saison. Voici pour vous sept idées de décoration d’été pour votre séjour.

1. Une décoration riche en couleurs

Contrairement à l’hiver et à l’automne, l’été est une saison qui apporte de belles éclaircies et une température idéale. C’est une période plus lumineuse qui mettra en valeur l’intensité des couleurs. Ainsi, si vous décidez d’adopter une décoration d’été pour votre salon, vous devez miser sur l’intensification des palettes de couleur.

Il est fortement recommandé d’intégrer dans le relooking de votre séjour, des nuances illuminées et vitaminées. En outre, les motifs imprimés et tribaux peuvent faire l’affaire. On peut y intégrer des accessoires : le jeté de canapé ajoute de la fraicheur.

2. Misez sur les éléments

Avec le retour de la belle saison, vous n’aurez pas tort de penser aux éléments naturels. Des matériaux comme l’osier, rotin, jute et bois vont parfaitement s’intégrer au relooking d’été. Vous pouvez ajouter ces différents éléments dans de petits détails de décoration. Vous pouvez par exemple privilégier des tapis en jute ou encore utiliser des paniers en osier pour les plantes.

Par ailleurs, les meubles en osier peuvent également rehausser le décor d’été que vous voulez appliquer pour votre salon.

3. Changer la configuration de votre salon

Avec l’arrivée de la saison chaude, ce serait une bonne idée de casser la routine. Vous pourrez donner une autre configuration à votre séjour. Le retour de l’été apporte beaucoup de lumière. Veillez donc à ce que les nouveaux aménagements vous fassent jouir pleinement du soleil. Ainsi, vous devez orienter votre canapé et vos fauteuils vers les sorties.

Vous pourrez profiter aisément de la lumière naturelle tout en étant assis dans votre salon.

4. Alléger considérablement vos rideaux de salon

La beauté de l’été se trouve dans le soleil qu’il apporte ainsi que l’agréable température. Si vos rideaux sont trop épais, ils peuvent empêcher la lumière de rentrer à l’intérieur. Ce faisant vous ne profitez pas vraiment de la saison. Vous pouvez favoriser l’infiltration de la lumière à l’intérieur tout en gardant éloignés les regards indiscrets des voisins.

Pour ce faire, nous vous suggérons des rideaux en voiles légers. N’oublie surtout pas des dessins et des couleurs lumineux qui renvoient à la saison concernée. Des motifs aztèques ou tribaux pourront faire l’affaire.

5. Faire transparaitre une destination dans la décoration



L’été, c’est la période des vacances. Après une longue année de dur labeur, il faut se relaxer. Cependant, vous n’avez pas pu vous offrir ce plaisir à cause de diverses circonstances. Vous pouvez quand même essayer de ramener votre destination de vacances chez vous. Vous avez toujours rêvé de visiter les tropiques ou encore des îles exotiques.

Vous pouvez accorder votre décoration à ces différentes destinations. Vous avez le choix entre un look tropical, montagnard ou exotique. Trouvez quelques petits éléments décoratifs qui vous renvoient à votre lieu de vacances.

6. Propager une douce senteur dans le salon

Pour accompagner votre relooking d’été, nous vous proposons de propager une senteur de vacances. Vous pouvez le faire en faisant usage d’un diffuseur d’huile essentielle ou d’encens. Les bougies parfumées sont également utilisées pour arriver au même résultat.

7. Utiliser des objets décoratifs ensoleillés

Pour parfaire votre animation, il faut trouver des objets décoratifs qui vous rappellent le soleil de la belle saison. Il y a par exemple l’ananas qui est un symbolisme de l’été. Vous pouvez également intégrer à votre relooking des souvenirs de vacances.