En matière d’aménagement paysager et de jardinage, un jardin bien conçu peut ajouter de la valeur à votre maison et vous permettre, à vous et à votre famille, de profiter pleinement de l’extérieur. Avec les nouvelles tendances en faveur de l’utilisation d’espaces verts fonctionnels et de l’appréciation de la nature, il est utile de faire appel aux services d’un paysagiste professionnel pour que votre jardin corresponde à vos attentes et à vos besoins.

Que font les paysagistes ?

Les paysagistes offrent une grande variété de services, notamment :

– Conception de l’aménagement paysager : la plupart des paysagistes élaborent un projet pour améliorer l’aspect et la fonctionnalité d’un espace extérieur. Cela comprend le choix de la flore et du design, ainsi que des éléments décoratifs supplémentaires tels que le pavage, les allées, les jeux d’eau, les murs et autres innovations.

– Construction du jardin : une fois la conception du jardin terminée, le paysagiste se charge de la construction. S’il s’agit d’une nouvelle propriété, le paysage sera conçu à partir de zéro. Les espaces existants peuvent être rénovés ou améliorés.

– La construction implique généralement l’utilisation de machines lourdes, en particulier si des travaux de terrassement ou d’excavation sont nécessaires. La brique, la menuiserie et la mosaïque, voire les jeux d’eau, entreront également en jeu si cela fait partie de la conception.

– Gestion du projet d’aménagement paysager : pour que votre nouveau jardin et votre nouvel aménagement paysager soient achevés dans les délais, dans le respect du budget et avec la qualité requise, un gestionnaire fiable est un élément crucial du processus.

– L’embauche d’un chef de projet est un facteur important à prendre en considération, car c’est lui qui gérera et coordonnera les nombreux entrepreneurs qui transformeront vos plans en réalité. Des constructeurs de piscines, maçons, charpentiers, aux peintres, entre autres.

En général, les paysagistes conçoivent le jardin, mettent en place le projet, le gèrent et veillent à ce que les différents éléments du travail soient achevés dans les délais.

Facteurs à prendre en compte avant d’engager un paysagiste

Plusieurs facteurs influencent la conception d’un jardin comme dans l’ aménagement paysagiste à Laval .

Il s’agit notamment de la présence d’animaux domestiques, du fait que vous ayez ou non des enfants, du fait que vous souhaitiez quelque chose de fonctionnel ou simplement un espace de détente, du besoin d’une piscine ou d’un jacuzzi, d’autres utilisations telles que la construction de jardins potagers, de la quantité d’entretien que vous êtes prêt à entreprendre et du budget dont vous disposez.

Un projet d’aménagement paysager peut s’avérer assez coûteux, aussi une bonne règle à suivre est de ne pas dépenser plus de dix pour cent de la valeur totale de votre maison en aménagement paysager.

Ce montant comprend tous les éléments du jardin, et pas seulement les plantes. Si vous disposez d’un budget limité au départ, essayez d’étaler le projet sur plusieurs années, dans la mesure où votre budget le permet. Il n’est pas nécessaire de tout faire ensemble.

Parce qu’un nouveau jardin représente une dépense importante, essayez de garder un design aussi simple et classique que possible, afin qu’il soit durable et intemporel. Vous pouvez ensuite incorporer des plantes et des éléments décoratifs.

Comment engager un paysagiste ?

Demandez d’abord des devis. Essayez de donner le plus d’informations possible pour que le devis corresponde à vos besoins. Une visite sera probablement nécessaire.

Vérifiez ensuite les qualifications et les références du professionnel et demandez-lui quelle expérience il a acquise.

Un autre point important est de pouvoir voir des photos ou des vidéos de travaux antérieurs. Vous voudrez probablement vous assurer que le professionnel partage vos goûts en matière de design.

Il y a ceux qui ont des tendances minimalistes, ou ceux qui préfèrent utiliser des plantes indigènes, exotiques ou succulentes. Il y a ceux qui préfèrent les arbres, et ceux qui préfèrent les arbustes et les buissons. Consultez d’abord.

Si vous faites appel à un professionnel pour l’entretien de votre jardin, renseignez-vous sur ses tarifs et ses services. Comparez les tarifs pour vous faire une idée du coût des choses. Demandez-lui son expérience et vérifiez ses qualifications. Si possible, obtenez des références d’autres clients.