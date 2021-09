Les bonnes pratiques 2021 pour limiter les risques d’incendie : vérification obligatoire

Saviez-vous que la plupart des grands incendies pourraient être évités par la seule utilisation d’extincteurs ? Certains peuvent penser que ces produits ne sont accessibles qu’aux professionnels, pour les écoles ou les entreprises. Or, c’est loin d’être le cas. Un extincteur est un produit facile, simple à acquérir et à la portée de toutes les bourses. Sa principale fonction est d’éteindre ou d’étouffer les incendies afin d’éviter des catastrophes majeures. Dans cet article, nous vous aiderons à découvrir tout ce que vous devez savoir sur l’installation et l’importance de la vérification des extincteurs.

Comment et où installer les extincteurs ?

Si vous avez déjà choisi l’extincteur qui vous convient, vous vous demandez sans doute : où dois-je le mettre maintenant ? Bien que cela ne semble pas être le cas, il est assez simple de répondre à cette question.

Le risque d’incendie est présent dans toute situation. C’est pourquoi son installation correcte est cruciale. Lors de la mise en place d’un extincteur, une série d’exigences de base doivent être respectées, conformément à la réglementation en vigueur.

Il doit être placé dans des endroits accessibles et facilement visibles.

Il doit être placé à une hauteur comprise entre 80 et 120 cm du sol.

Il doit être fixé sur un mur vertical et situé près des sorties et des entrées (points d’évacuation) et dans les endroits où la probabilité d’incendie est la plus élevée.

Un maximum d’un extincteur tous les 15 mètres entre chaque point de l’espace.

La signalisation doit être carrée ou rectangulaire et placée au-dessus de l’extincteur. Elle doit être photoluminescente, de couleur rouge et comporter un extincteur clairement dessiné.

À quelle fréquence les extincteurs doivent-ils être contrôlés ?

La vérification extincteur doit être faite périodiquement, car ce sont des appareils à pression, ils nécessitent donc cet entretien conformément à la réglementation afin de garantir leur bon fonctionnement en cas d’incendie.

Pour effectuer ce type de révision, il est très important qu’elle soit réalisée par une entreprise autorisée pour pouvoir l’effectuer correctement et garantir le bon fonctionnement des extincteurs.

La durée de vie utile des extincteurs est de 20 ans, à condition qu’ils aient été correctement entretenus et révisés conformément à la réglementation. Tout au long de ces années, ils doivent être entretenus tous les trimestres, tous les ans et tous les 5 ans, les extincteurs doivent être testés par une entreprise de maintenance d’extincteurs afin qu’elle puisse vous fournir un certificat attestant du bon fonctionnement de ceux-ci.

L’entretien des extincteurs est-il obligatoire ?

Oui, il est obligatoire de par la loi et indique que les extincteurs et tous les éléments de ces équipements en service doivent être vérifiés périodiquement.

Après chaque révision, les entreprises de maintenance délivrent un certificat et notent la date afin que la garantie soit effective et qu’il existe une preuve du bon fonctionnement des éléments après les tests auxquels ils ont été soumis. Ces certificats sont obligatoires et ne peuvent être délivrés que par des techniciens enregistrés et officiels.

Qu’est-ce qui est vérifié lors de chaque inspection d’extincteur ?

Tous les 3 mois

Chaque trimestre de l’année, le propriétaire de l’extincteur doit vérifier que la signalisation, l’accessibilité et l’état apparent de l’extincteur sont corrects. Il faut également procéder à une inspection oculaire des sceaux, des verrous et des marquages, vérifier le poids et observer le compas de pression de chaque extincteur.

Tous les ans

Chaque année, un opérateur agréé d’une entreprise enregistrée doit contrôler la pression de décharge de l’agent, vérifier l’état de la charge de chaque extincteur (poids, qualité et pression) et s’assurer que toutes les pièces mécaniques telles que le tuyau, la lance ou la buse sont en bon état. Évidemment, tout cela se produit lorsque l’extincteur n’a pas été utilisé. S’il a été utilisé, l’extincteur doit être rechargé et tout ce qui précède est vérifié.

Les extincteurs ont une durée de vie de 20 ans à condition qu’ils soient correctement entretenus. Si une anomalie est détectée lors de l’un des contrôles, l’extincteur en question doit être amené dans un atelier pour être réparé ou remplacé par un autre. C’est pourquoi il est si utile de faire appel à une entreprise spécialisée dans la maintenance des extincteurs. Elle s’occupe de toutes les révisions de manière professionnelle et résout tout incident qui pourrait survenir.