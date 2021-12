Que ce soit pour des professionnels de la restauration ou des particuliers, il est impératif d’être vigilant avec la vaisselle. Cette dernière doit être pratique, robuste et surtout décorative. Cela permet notamment de sublimer une table et de combler les attentes des clients ou des convives. Si vous êtes à la recherche de produits spécifiques, nous vous conseillons l’enseigne Luigi Bormioli puisqu’elle pourra vous combler.

Une élégance reconnue dans le monde entier

Ce ne sont pas de simples verres puisqu’ils permettent de déguster des boissons et ce sont des accessoires de décoration à part entière. Cette entreprise familiale vous propose donc une gamme très sympathique, elle est élégante et elle affiche une qualité qui ne devrait pas vous déplaire. Cette société a bénéficié d’une longue lignée de maîtres verriers depuis la Renaissance italienne, cela permet d’avoir un rendu très spécifique.

Sans, toutefois, dépenser des fortunes, vous trouverez des verres de grande qualité qui traverseront les années sans prendre une seule ride.

La marque Luigi Bormioli vous propose plusieurs verres qui viendront équiper les restaurants, mais également les tables des particuliers.

Pour des tables gastronomiques, des réceptions élégantes ou la dégustation des vins, vous n’aurez aucune difficulté pour trouver votre bonheur.

Cette garantie est offerte depuis 25 ans, c’est donc un gage de sérénité pour l’ensemble des professionnels qui sont à la recherche de verres pour leur établissement et pour dresser de belles tables.

Vous aurez par exemple des verres transparents, solides ou encore des modèles en cristallin qui sublimeront rapidement votre table. Il est important de préciser que la résistance est élevée puisqu’ils pourront être lavés au fil des jours sans qu’ils perdent de leur robustesse. Ils sont prévus pour 4000 cycles de lavage industriel. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de cette enseigne puisqu’elle est aussi renommée pour réduire ses émissions de CO2, elle est donc respectueuse de l’environnement.

Quels sont les produits disponibles ?

La marque a prévu tous les usages et elles collaborent avec de nombreux professionnels. Ces derniers trouveront des gobelets, des carafes transparentes ou encore des verres assez évasés. Les particuliers lorsqu’ils organisent des rendez-vous spécifiques avec des convives n’hésitent pas à acheter une belle vaisselle et des verres de qualité. C’est donc l’occasion de sortir ceux qui ont pu appartenir à la famille, ils sont plus ou moins fragiles, mais tellement beaux. Les verres sont donc primordiaux pour dresser une belle table que ce soit à la maison ou dans un restaurant.