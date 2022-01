Quelles sont les différences entre les maisons sur mesure et celles construites sur plan est une question récurrente. La vérité est que la réponse n’est pas simple car les différences ou les similitudes se trouvent dans différents paramètres. Vivre dans une maison sur mesure ne présente aucune différence avec une maison traditionnelle faite sur plan. Mais la vérité est que les différences se situent principalement au niveau du processus de construction.

Les maisons sur mesure sont devenues assez courantes ces derniers temps, devenant une option hautement recommandée pour tous types de personnes. Il est de plus en plus courant d’y avoir accès et de les choisir à la place des maisons traditionnelles avec une structure de bâtiment.

Des différences notables

Lorsque nous parlons des différences entre les maisons sur mesure et les maisons construites sur plan, nous devons nous pencher sur trois domaines. Tout d’abord, le système de construction est radicalement différent entre les maisons sur mesure et les autres. C’est probablement le système de construction qui attire le plus l’attention et qui semble être la principale différence. Il est clair que le système de construction nous donne un avantage concurrentiel par rapport à la construction traditionnelle.

Le deuxième point serait la différence de coûts. Grâce à ce système de construction, nous économisons des coûts par rapport à une construction sur plan. Les tâches coûteuses sont éliminées le délai de livraison des maisons est réduit. Plus le temps de construction est court, plus le coût total est faible. Enfin, nous devons examiner l’efficacité et la durabilité de la solution de la construction sur mesure. C’est ce qui donne un plus grand avantage concurrentiel à moyen et long terme.

Le système de construction

La principale différence entre les maisons sur mesure et les maisons traditionnelles sur plan réside dans leur facilité de construction comme les maisons à St-Colomban au Québec. Les maisons sur mesure sont construites sur la base de la mise en place d’une série de pièces et d’une structure qui peut être divisée pour une plus grande facilité d’organisation. Elles sont rapides à construire et conservent la sécurité des maisons traditionnelles sur plan. Elles ne sont pas aussi limitées en termes de plans et d’espaces délimités de la manière habituelle, mais l’espace disponible peut être analysé et, sur cette base, les maisons sur mesure peuvent être choisies pour s’y intégrer autant que possible.

Le système de construction permet d’économiser sur les délais de livraison et de construction. Ces délais de construction réduits sont ceux qui influencent directement le coût total des maisons. Ce serait le deuxième avantage où se situent les différences entre la construction de maisons sur mesure et de maisons traditionnelles sur plan.

Les coûts des maisons sur mesure

En même temps, les maisons sur mesure sont moins chères et, à long terme, elles offrent un plus grand confort au propriétaire. Si un incident survient dans la maison et qu’une partie spécifique doit être réparée, par exemple un mur s’il a été endommagé par un événement, effectuer la réparation est aussi simple que de remplacer cette partie. Le propriétaire n’a pas à quitter son domicile pour entreprendre un travail long, perturbateur et fastidieux et le remplacement de la pièce spécifique se fait de manière très simple et rapide.

En même temps, les maisons sur mesure sont moins chères à construire, ne nécessitant pas l’utilisation d’un budget aussi élevé que celui qui serait impliqué dans la construction sur mesure d’une maison. Le confort est absolu et l’économie de prix devient également une différence à prendre en compte entre les deux types de maisons.

Efficacité, durabilité et pérennité

À long terme, les maisons sur mesure constituent également une option convaincante sur laquelle les familles peuvent compter. La valeur de la maison reste plus stable qu’avec les maisons traditionnelles sur mesure, mais en même temps, il est garanti, sous une surveillance adéquate, que ces maisons ne souffriront pas avec le temps ou ne se détérioreront pas autant qu’un type de maison plus traditionnel.