Pour sculpter les matières coriaces telles que l’aluminium, il est nécessaire de disposer d’un équipement de pointe: solide et paré à toute épreuve. Dans le secteur industriel, la méthode du fraisage est la plus sollicitée. Celle-ci implique l’usage d’une fraise pour aluminium. Il s’agit d’un appareil de modelage conçu spécifiquement pour sculpter, percer et couper l’aluminium. La réussite d’un travail de modelage dépend en grande partie de l’appareil utilisé. Le choix d’une fraise pour aluminium implique plusieurs critères :

Quel type de fraise pour aluminium ?

Les fraises pour aluminium ont révélé leur importance pour l’usinage des matériaux rigides. Ces engins sont multifonctionnels et interviennent au cours de divers travaux. Pour un travail de modelage réussi, il est important de choisir le type de fraise adapté à la tâche à effectuer. En effet, il existe plusieurs modèles ou types de fraises à aluminium et chaque type correspond à un travail particulier. Il s’agit de la:

Fraise à détourer pour le détourage des matières aluminium et PVC

Fraise d’ébauche pour un travail de lissage

Fraise à ébavurer utilisée pour perfectionner les finitions. Cet appareil intervient dans le cadre d’un travail de perçage.

Fraise d’angle

Fraise à carotter pour la réalisation des trous

Fraise concave pour la réalisation des rainures

Fraise conique

Effectivement, les fraises pour aluminium existent en grand nombre. Il faut donc que le modèle choisi convienne à vos besoins.

Matière de fabrique de la fraise pour aluminium : acier ou carbure ?

Le choix de la fraise pour aluminium idéal dépend également de la matière de fabrication de ce dernier. Les appareils de fraisages sont généralement conçus à base d’acier ou de carbure. Chacune de ces matières présente des propriétés et des spécifications propres à elles. Les premières en occurrence les fraises en acier sont les plus recommandés en termes de rapidité. Celles-ci présentent une grande vitesse de coupe et proposent des résultats optimaux. Ce type de fraise pour aluminium est idéal pour un travail en chaîne. Elle offre par ailleurs une très bonne qualité de coupe. La fraise en acier est solide, durable et vient à bout de tous les matériaux.

Les fraises en carbure proposent de bonnes performances en termes de précision. Bien qu’elles soient moins rigides que les précédents, elles assurent tout de même un travail de modelage impeccable. Autre détail important : le nombre de dents. La dentition des fraises pour aluminium contribue à améliorer la qualité du travail. Leur nombre est compris entre 2 et 5 en fonction de chaque appareil. Le nombre de dents d’une fraise reflète sa durabilité. C’est dire que plus il y’a de dents et plus résistant est l’appareil.

Les sites spécialisés : pour plus de choix

Malgré les conseils prodigués, vous avez toujours du mal à choisir votre fraise pour aluminium ? Rendez-vous sur un site spécialisé. Grâce à Internet, il est possible d’avoir accès à bon nombre d’objets et appareils. En effet, il existe plusieurs plateformes spécialisées dans la présentation et la commercialisation des fraises pour aluminium. Celles-ci présentent une large gamme de modèles regroupés en fonction des usages. Les sites spécialisés disposent également d’une équipe de professionnels virtuelle capable de vous orienter dans votre quête.

Le prix: un indice de qualité

Impossible de choisir un équipement sans tenir compte du prix. Il s’agit de l’élément fatidique qui détermine la possibilité d’achat. Les fraises pour aluminium sont regroupées en fonction de leur rapport qualité prix. Il est important de noter que la cherté d’un équipement est synonyme de qualité. C’est dire que le prix est un indice de fiabilité. Les modèles ultraperformants et sophistiqués sont commercialisés à des couts très élevés. Si vous recherchez un équipement de fraisage haut de gamme, mettez-y le prix. Pour plus de garanties, rapprochez-vous d’un établissement de vente réputé.