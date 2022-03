L’accumulation de calcaire et l’obstruction des tuyaux d’évier se produisent dans toutes les maisons, alors quelle est la meilleure façon de déboucher l’évier ? Ces quatre méthodes sont totalement non toxiques et peuvent être appliquées en utilisant ce que vous avez déjà dans votre cuisine. Déboucher une canalisation ou un tuyau ne doit pas nécessairement nuire à l’environnement ou aller au supermarché pour dépenser un produit chimique inutile.

Pourquoi vous ne devriez pas utiliser un déboucheur pour liquides ?

La solution la plus courante pour déboucher un tuyau est d’utiliser une ventouse liquide. Malheureusement, les déboucheurs du commerce en général utilisent des produits chimiques toxiques qui finissent par contaminer l’eau. Les déboucheurs liquides peuvent irriter la peau et les poumons. Ils sont également très dangereux pour les enfants : les produits de nettoyage sont à l’origine de nombreux cas d’empoisonnement accidentel.

Chaque année, l’ingestion de produits de nettoyage envoie des enfants de moins de 5 ans aux urgences. Les produits de débouchage sont particulièrement dangereuses pour les enfants car elles brûlent la gorge de l’enfant et endommagent les organes internes.

Si votre lavabo persiste à être bouché après les quelques conseils de débouchages écologiques suivants, le plus judicieux sera de faire appel à un professionnel pour un pro débouchage de canalisation qui vous sortira rapidement de ce problème d’entretien de canalisations.

Les déboucheurs écologiques

– Méthode n° 1 : pour éliminer l’accumulation de tartre et l’entretien régulier de la plomberie.

Il suffit de verser une demi-tasse de bicarbonate de soude dans l’évacuation de l’évier, suivie d’une tasse de vinaigre blanc ou d’eau chaude (bouillante).

– Méthode n° 2 : pour déboucher un évier, essayez d’abord ceci

Avant toute chose, si vous avez un évier bouché, la solution la plus simple et la plus efficace est d’utiliser une petite ventouse pour éliminer le bouchon par aspiration.

Remplissez l’évier d’eau, puis abaissez et relevez rapidement la ventouse, ce qui crée une aspiration sur le drain et fait remonter à la surface ce qui obstrue le tuyau. Cela devrait être suffisant pour constater une amélioration. Versez ensuite une tasse de bicarbonate de soude dans la canalisation, suivie d’une tasse d’eau chaude ou de vinaigre.

– Méthode n° 3 : pour éliminer les blocages simples des tuyaux

Tout d’abord, versez 1 tasse de bicarbonate de soude, 1 tasse de sel et 1/2 tasse de vinaigre dans la canalisation de l’évier. Laissez-le reposer pendant 5 minutes, puis ajoutez 1/2 tasse de jus de citron. Attendez 15 minutes, puis rincez avec 2 tasses d’eau chaude (bouillante ou presque).

– Méthode n° 4 : pour déboucher un évier récalcitrant

Il vous faut 2 tasses de bicarbonate de soude, 4 tasses d’eau chaude (bouillante) et 1 tasse de vinaigre blanc. Vous devez également avoir le bouchon de l’évier à portée de main avant de commencer.

Tout d’abord, retirez toute l’eau de l’évier et versez une tasse de bicarbonate de soude dans la canalisation. Tout le bicarbonate de soude doit être présent avant de passer à l’étape suivante.

Versez 2 tasses d’eau chaude dans la canalisation. Le bicarbonate de soude et l’eau bouillante dissolvent les débris dans le tuyau. Attendez 5 minutes.

Versez une autre tasse de bicarbonate de soude dans la canalisation. Ajoutez une tasse de vinaigre et bouchez immédiatement le drain. S’il s’agit d’un évier double, bouchez les deux côtés. Le vinaigre et le bicarbonate de soude provoquent une réaction chimique qui mousse et élimine les bouchons tenaces de la canalisation. Vous entendrez le bouillonnement et verrez probablement des bulles sortir du drain.

Lorsque la réaction est terminée et que vous ne voyez ou n’entendez plus de bulles, débouchez la canalisation et versez les deux tasses d’eau chaude restantes dans la canalisation.

Vérifiez si le problème est complètement résolu. Si l’évier est encore un peu bouché, répétez le processus.