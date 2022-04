Le système de télésurveillance est de plus en plus prisé que ce soit dans le monde professionnel ou personnel. Ce mode de surveillance est différent de la vidéosurveillance, mais les deux peuvent être utiles dans une maison, un bureau ou encore un commerce. Dans cet article, nous vous présentons la télésurveillance et nous vous expliquons en quoi ce système est différent de la vidéosurveillance.

​Qu’est-ce que la télésurveillance ?

La télésurveillance est un système qui consiste à surveiller à distance différents endroits comme les lieux publics, un logement, des bureaux, etc. L’alarme est liée à un centre qui est alerté en cas d’incident et peut donc agir en conséquence si besoin.

Dans le cadre d’une sécurité certaine, la télésurveillance est utilisée par exemple sur les routes, pour surveiller les machines, dans la rue, dans les lieux comme les banques. Aussi, dans un cadre plus personnel, elle peut être utile pour s’assurer de la sécurité de personnes seules ou fragiles (personnes âgées, enfants, etc.).

L’alarme est constituée du système central où des capteurs détectent les mouvements et déclenchent donc les sirènes. La sirène d’intérieur retentit pour faire peur au cambrioleur et donc potentiellement le faire fuir, et la sirène d’extérieur alerte les personnes qui se situent dans les alentours. La caméra enregistre ce qui se passe. En parallèle, le message d’alerte est envoyé à la société de télésurveillance ainsi qu’au propriétaire. De nos jours, les alarmes sont généralement contrôlées à distance grâce au smartphone du client, elles peuvent donc se gérer et s’éteindre avec une application.

Ces appareils de télésurveillance sont constitués d’un capteur de mouvement, de son, d’images, du transmetteur qui envoie les informations au centre, et d’un enregistreur qui sauvegarde les informations reçues. Le centre de télésurveillance peut intervenir si cela est nécessaire, prévenir les personnes concernées ou contacter les forces de l’ordre.

​Quelle est la différence entre la télésurveillance et la vidéosurveillance ?

La télésurveillance et la vidéosurveillance se ressemblent dans le sens où elles permettent de sécuriser un endroit grâce à la surveillance. Cependant, elles sont différentes car la télésurveillance est plus puissante en termes de sécurité. En effet, la télésurveillance est un système qui consiste à alerter un centre d’appel qui, par la suite, agit selon ce qui a été détecté. La vidéosurveillance est un système que vous gérez vous-même. Dans ce cas-ci, les caméras sont généralement reliées au WiFi de votre maison.

La télésurveillance étant liée à un système externe, le centre qui reçoit l’appel analyse directement ce qu’il s’est passé. Tout est alors possible et le centre détecte s’il y a un réel problème ou non. Contrairement à la vidéosurveillance, on peut généralement parler avec une personne par interphone. De plus, le centre peut envoyer une personne sur place pour gérer le problème, généralement un agent de sécurité. Si l’agent confirme qu’il y a eu une tentative de vol ou autres, alors les forces de l’ordre sont contactées afin d’intervenir sur le lieu. Certaines caméras sont très puissantes et peuvent détecter le moindre comportement suspect et donc faire évoluer les enquêtes au plus vite, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des professionnels.