Les appartements de petite surface sont de plus en plus courants. Si beaucoup rêvent sans doute d’avoir une maison de type manoir, les petits espaces ont aussi leur charme et leurs avantages. Cependant, pour bien vivre dans un petit endroit, il est nécessaire d’optimiser les espaces en suivant ces dix règles.

1- Ne pas saturer la maison

Lorsque l’espace est limité, la meilleure chose à faire est d’utiliser le principe du « moins c’est plus ». Par conséquent, les compléments et accessoires doivent être réduits au maximum et ainsi optimiser l’espace.

De plus, il faut avoir le strict nécessaire et ne pas surcharger l’endroit, car même si l’on peut avoir peur que l’espace paraisse vide, la sensation qu’il générera sera qu’il est spacieux.

2- Avoir des meubles multifonctionnels

Pour les petites maisons, il est recommandé que les meubles soient pliables ou multifonctionnels.

Selon les experts en design, les modèles les plus appropriés sont les lits pliants, les canapés-lits ou les meubles qui remplissent une ou plusieurs fonctions et qui ont également une capacité de rangement à l’intérieur.

Il est également conseillé d’avoir des divisions fines entre les pièces comme par exemple dans les condos neufs à louer à Saint-Janvier au Québec, de profiter des espaces du sol au plafond, comme pour une bibliothèque et d’avoir le lit à un autre niveau, c’est-à-dire en hauteur dans une mezzanine par exemple.

3- Utilisez des couleurs claires

Quant aux couleurs, il vaut mieux opter pour des tons doux, comme le blanc ou les tons pastel. Cela donnera de la luminosité et, par conséquent, une plus grande sensation d’espace.

4- Un espace de rangement supplémentaire

Des colonnes amovibles dans lesquelles sont encastrés des rangements secrets, en profitant de la partie sous l’escalier et même en transformant les marches de l’escalier en tiroirs sont une bonne option.

Il est bon d’exploiter les espaces inutilisés, comme les plinthes des meubles bas, et s’il y a un escalier entre les murs, des marches avec des façades coulissantes offriront une grande capacité de stockage.

Si l’on manque d’espace dans la cuisine, une bonne solution consiste à poser des planches perforées sur les murs pour y accrocher différents ustensiles et fixer divers petits meubles pour le rangement.

5- La propreté doit être une priorité

Avoir un petit appartement n’est pas un inconvénient, mais cela vous oblige à synthétiser l’espace et à penser à une distribution efficace.

Des meubles neutres et une bonne organisation de chaque chose à sa place contribueront à ce que l’entrée, la sortie et le séjour dans l’appartement ne soient pas chaotiques.

6- Un éclairage correct

La meilleure chose à faire est d’utiliser un éclairage indirect et des lampes encastrées. Certains experts en décoration assurent que l’éclairage doit être fixe et indépendant. Dans le cas des lumières fixes, il est important de réaliser un encastrement dans le plafond à l’aide de spots orientables, afin de fournir une lumière directe sur le sol ou les murs, chaude et pas trop stridente, qui servira à donner du volume à l’enceinte et à réaliser des activités générales.

Les lumières indépendantes sont celles utilisées pour des fonctions spécifiques comme dans la cuisine ou sur les miroirs. Celles-ci doivent être réduites au minimum, afin qu’il n’y ait pas d’éléments qui entravent la circulation ou limitent l’utilisation polyvalente de certains meubles mais si elles sont nécessaires, il est préférable qu’elles soient sur le mur.

7- Avoir la télévision accrochée au mur

Il n’est pas nécessaire d’avoir un meuble géant pour la télévision, le mieux est qu’il soit adapté à l’espace dont vous disposez, qu’il puisse remplir d’autres fonctions ou simplement accrocher la télévision au mur en hauteur.

8- Accrochez le plus que vous pouvez

Tout ce qui peut être accroché directement sur le mur, plutôt que sur le sol génère beaucoup plus d’espace, de l’ordre et facilite le nettoyage.

9- Garder l’armoire hors de vue

Les penderies, ainsi que les autres meubles de rangement, peuvent passer inaperçues si elles ont des façades pliantes, des finitions lisses et pas de poignées, comme le conseille les experts en design.

10- Portes coulissantes et non tournantes

Dans les espaces où des portes sont nécessaires, il est recommandé qu’elles soient coulissantes ou pliantes, ce qui permet d’économiser l’espace nécessaire pour les ouvrir ou les fermer.