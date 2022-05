Le secret pour garder votre pelouse en bon état tout au long de l’été réside dans les techniques d’entretien de celle-ci que vous appliquez au printemps. Si vous commencez tôt dans l’année, vous aurez une pelouse résistante aux effets du soleil, aux mauvaises herbes, aux parasites et au trafic piétonnier intense. Suivez les conseils ci-dessous pour préparer votre pelouse à devenir verte et belle pour l’été.

Aérez votre jardin

Aérez votre jardin pour favoriser la formation d’un système racinaire sain. L’aération permet à l’herbe de respirer et à l’eau et aux nutriments d’atteindre plus efficacement le système racinaire. Si vous n’aérez pas suffisamment votre pelouse, il sera beaucoup plus difficile pour l’herbe et les plantes de survivre pendant la partie la plus chaude de la saison. Effectuez ce processus à l’automne si votre pelouse n’est pas suffisamment aérée.

Ratissez votre terrain

Ratissez votre pelouse d’un bout à l’autre avec un râteau pour enlever le chaume ou la matière végétale en décomposition qui s’est accumulée dans le sol. Une couche épaisse de chaume peut bloquer la lumière du soleil et empêcher l’eau d’atteindre les racines de l’herbe. Enlevez le chaume à la fin de l’automne lorsque vous ratissez les feuilles pour préparer votre jardin pour l’été.

Fertilisez votre pelouse

Fertilisez votre pelouse en fonction du type de gazon que vous avez. Les engrais complètent les nutriments présents dans le sol de votre pelouse et permettent à l’herbe de pousser de manière dense et luxuriante. Appliquez de l’engrais au moins deux fois par an pendant les périodes de forte croissance de l’herbe. Réduisez la fertilisation environ 30 jours avant l’arrivée des températures estivales les plus élevées.

– Graminées de climat frais : les pelouses composées de ces types de graminées doivent être fertilisées au début du printemps et au début de l’automne. Utilisez un engrais à forte concentration d’azote lors de la fertilisation d’automne pour assurer la survie de l’herbe.

– Graminées pour climat chaud : ces variétés s’épanouissent pendant les mois d’été. Epandre un engrais riche en azote au printemps, lorsque le gazon montre ses premiers signes de vitalité. Fertilisez à nouveau à la fin de l’été.

Si vous avez le souhait d’acheter un bien immobilier avec jardin dans un des projets résidentiels dans les Laurentides au Québec, tous ces conseils vous seront utiles pour maintenir un terrain dans les meilleures conditions possibles.

Comment entretenir son jardin

Taillez régulièrement l’herbe

La taille doit être effectuée une fois par semaine, bien que la vitesse de croissance de l’herbe dépende des conditions météorologiques. Gardez l’herbe coupée à une hauteur de 6,2 à 7,5 cm sauf pendant la période la plus chaude de l’été, où vous devriez la laisser pousser de 1,2 cm de plus. La tonte permet à l’herbe de pousser à un rythme sain et donne à la pelouse un aspect soigné.

L’herbe a besoin de pousser un peu plus longtemps pendant les mois les plus chauds de l’été pour fournir de l’ombre à ses racines et conserver l’humidité du sol. Veillez à ne pas couper plus d’un tiers de la lame à la fois car cela peut causer des dommages structurels à l’herbe qui empêchent sa croissance. Assurez-vous de vérifier votre tondeuse pour vous assurer qu’elle fonctionne correctement.

Taillez les arbres et les arbustes

Taillez la végétation morte et envahissante des arbres et arbustes du jardin. La taille favorise une végétation saine en éliminant les parties de l’arbuste qui sont mortes, infestées d’insectes nuisibles ou endommagées par les intempéries. Il vous permet également de façonner la végétation de l’arbre ou de l’arbuste, ce qui donne un aspect plus esthétique.

Recherchez les branches mortes et endommagées à tailler en premier. Vous pourrez généralement les identifier par leur aspect coloré et leur absence de feuillage vivant et fleuri. Retirez toujours les branches des arbres qui s’étendent de manière précaire au-dessus des allées, des trottoirs ou de tout autre endroit du jardin où les gens ont tendance à se rassembler. Ils peuvent devenir un danger majeur s’ils tombent.

Installez un système d’arrosage constant

L’herbe et les plantes ont besoin de grandes quantités d’eau pour survivre dans la chaleur sèche de l’été. Même dans les régions qui reçoivent beaucoup de pluie, l’humidité naturelle peut être insuffisante pour maintenir la végétation en bonne santé par elle-même. Installez un système d’arrosage qui fonctionne toutes les 24 heures pour vous assurer que la pelouse et les plantes environnantes sont arrosées efficacement.

Il est préférable d’arroser progressivement et graduellement pour permettre à l’eau de pénétrer jusqu’au niveau des racines et éviter le ruissellement. Vous pouvez y parvenir en installant un système d’arrosage minuté qui fonctionne avec des mouvements doux et balayés.

Arrosez le jardin le soir ou aux premières heures fraîches de la matinée pour que l’humidité aille directement à l’herbe plutôt que de s’évaporer dans la chaleur.