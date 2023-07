Comment rénover un mur en plâtre très abîmé en 6 étapes ?

Travailler sur des murs en plâtre anciens et très abîmés qui ont besoin d’être réparés peut être une tâche décourageante, même pour les bricoleurs les plus expérimentés. Qu’il s’agisse de fissures importantes ou de parties effritées prêtes à s’effondrer, les pièges potentiels sont nombreux lorsqu’il s’agit de rénover un mur en plâtre très abîmé.

Mais ne désespérez pas : rénover ces surfaces délicates est plus réalisable que vous ne le pensez ! Dans cet article, nous vous fournirons des instructions étape par étape sur la façon de restaurer efficacement vos murs et de leur redonner l’aspect du neuf. Poursuivez votre lecture pour découvrir les nombreux conseils et astuces de nos experts !



Rassemblez le matériel nécessaire

Avant de s’attaquer à la réparation d’un mur en plâtre abîmé, il est important de se munir des outils nécessaires. Pour un travail de qualité, il est recommandé d’avoir avec soi :

Des bâches de protections

Une brosse

Une truelle

Une spatule

Un couteau à enduire large et plat

De l’enduit de rebouchage ou de l’enduit de finition.

Une ponceuse girafe si votre chantier est important. Si vous ne connaissez pas encore cet outil, n’hésitez pas à découvrir ce top des meilleures ponceuses girafes sur ponceusegirafe.net.

Du papier de verre et une cale à poncer.

Un pinceau large et plat

Un primaire d’accrochage si vous envisagez de peindre votre mur ensuite.

Rassembler l’ensemble de ces outils permettra de réaliser une réparation efficace et durable sur votre mur en plâtre.

Préparez le chantier

Avant de pouvoir débuter votre projet de rénovation, il est crucial de préparer le chantier. Cela inclut plusieurs étapes essentielles pour vous assurer que les travaux se dérouleront en toute sécurité et que votre maison sera protégée.

Tout d’abord, retirez tous les meubles de la pièce concernée pour éviter tout dégât ou accident potentiel.

Ensuite, isolez la pièce du reste de la maison pour éviter la propagation de la poussière et du bruit. Si besoin, des bâches plastiques verticales peuvent être installées.

Enfin, pour protéger vos sols et les garder en parfait état, recouvrez-les de bâches robustes pour éviter toute détérioration pendant les travaux.

Une fois que tout cela sera fait, vous serez prêt à commencer votre chantier en toute sécurité et avec la tranquillité d’esprit que vous méritez.

Les travaux pas à pas

Nettoyez le mur et enlever tout ce qui est abîmé

Pour nettoyer un mur en mauvais état, la première étape est de retirer tout le plâtre abîmé. Il est important de ne pas hésiter à retirer également l’enduit sur la surface en question à l’aide d’une petite truelle.

Ensuite, il faut brosser toute la zone pour enlever les particules restantes et insister sur les bords. Pour retirer le surplus de poussière et de plâtre, on peut utiliser une petite éponge légèrement imbibée.

Il est également important de retirer tout autour de la partie abîmée les éventuels clous et vis, punaises et pointes, et les traces de colle pour ne garder que la partie saine du mur, à nu.

Inspectez tous les défauts et imperfections. Si vous y décelez des traces d’humidité, il est impératif de trouver la source du problème. Vous devrez le résoudre avant d’aller plus loin.

Enduisez le mur

Une fois votre mur intérieur propre, il est temps de reboucher les fissures et de le rendre plisse.

Si vous êtes novice en rénovation et travaux de bricolage, les enduits prêts à l’emploi peuvent être une option plus facile pour vous. Cependant, si votre projet est de grande envergure et que vous avez de l’expérience dans ce domaine, il peut être préférable de choisir un enduit en poudre pour un résultat plus professionnel et moins cher.

En fonction de la nature des irrégularités à corriger, il est important d’utiliser :

De l’enduit de rebouchage pour les trous et fissures importantes

De l’enduit de lissage pour les rayures et éclats légers.

Que ce soit pour l’enduit mural ou l’enduit de lissage, il est essentiel de procéder par carré de 50 cm environ pour obtenir un résultat uniforme.

Une fois les travaux terminés, attendez que l’enduit soit sec. Il ne vous restera plus qu’à poncer légèrement et le tour est joué !

Poncez le mur

Procédez au ponçage avec prudence pour obtenir une surface lisse et uniforme. Si la surface est importante, vous pourrez utiliser une ponceuse girafe pour vous faciliter la tâche et gagner du temps. Cette dernière vous permettra d’obtenir une finition impeccable.

Enfin, une fois que tout est fait, inspectez bien le mur et corrigez tous les défauts possibles. Veuillez ensuite nettoyer le mur et retirer toute la poussière et la saleté accumulées.

Vous êtes maintenant prêt à passer à l’étape suivante et à apporter la finition de votre choix à votre mur.

Choisissez la finition souhaitée

Pour donner une nouvelle vie à vos murs, il est important de choisir la finition souhaitée qui correspond à vos goûts et vos besoins.

Une fois la finition choisie, la pose d’une couche de primaire sera nécessaire pour servir d’accroche pour le revêtement désiré. Que ce soit pour la pose d’un papier peint, de carrelage ou de peinture, il est important de bien appliquer la primaire d’accroche pour un résultat optimal.

Si le mur est trop abîmé malgré l’utilisation d’un enduit, vous pourrez alors opter pour une autre solution :

Des plaques de placoBA13 pour partir sur un support sain.

Une toile de verre pour habiller le mur abîmé. La toile de verre est particulièrement efficace pour protéger un mur en plâtre. En choisissant de jolis motifs, cela donne une très belle finition après peinture.

Du lambris bois.

Ce choix pour habiller le mur vous revient. Choisissez selon vos goûts ainsi que selon la difficulté des travaux. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel de la décoration d’intérieur pour une meilleure rénovation.

Avec cette technique, vous pourrez profiter de vos nouveaux murs rénovés pour de nombreuses années.