Le salon est l’une des pièces les plus importantes de la maison et son utilisation dépendra exclusivement de chaque type de personne. Il y a ceux qui choisissent de l’utiliser comme un lieu de réunion, et d’autres comme une pièce pour flâner, se nourrir ou même comme un passage vers d’autres zones de la maison. La vérité est qu’un salon bien aménagé et décoré peut facilement devenir le cœur de votre logement et l’espace où vous passez le plus de temps. Voici quelques conseils pour la décoration des salons.

Définir l’usage et la personnalité de chacun

Avant de commencer à décorer, vous devez être clair sur l’utilisation que vous allez donner à votre salon.

Si vous avez un autre endroit pour les loisirs, il est évident que le salon restera pour des usages plus formels. D’un autre côté, il se peut que vous vouliez l’utiliser pour un usage plus familial et regarder la télévision, jouer avec vos enfants ou y manger tous les jours si vous n’avez pas de salle à manger…

Chaque famille a ses propres besoins et coutumes, ainsi que son caractère particulier et spécifique qui se reflétera. La façon dont vous décorerez votre salon dépendra de cela, de la façon dont vous voulez y vivre et du besoin que vous en avez. La personnalité que vous parviendrez à lui donner dépendra toujours de ces caractéristiques fondamentales et vous devrez les connaître et être clair à leur sujet dès le début.

Si vous avez un projet de construction d’une maison comme le Projet résidentiel à Cap-Santé au Québec, il sera important de concevoir la décoration de toutes les pièces de votre futur logement.

Donner une sensation d’espace

Contrairement à ce que l’on peut penser, si vous voulez donner l’image d’un salon grand et spacieux, il est important de choisir des meubles de grande taille. Les petits meubles font oublier l’espace. Une autre bonne astuce consiste à utiliser du bois et de grands carreaux pour obtenir un espace de salon beaucoup plus grand visuellement.

L’importance de la couleur

La couleur est l’un des principaux facteurs déterminants de l’esthétique d’un salon. La meilleure recommandation est d’opter pour une base neutre et calme : le plafond blanc, les murs clairs ou avec des tons doux qui servent à rappeler la nature du mobilier principal. Si vous cherchez à donner plus de dynamisme à une pièce, il est possible de s’orienter vers des options décoratives telles que des coussins, des lampes ou des objets design aux couleurs vives.

Des astuces pour le sol

Les parquets en chêne naturel ou de bonnes imitations, sont une excellente option pour donner un style spacieux et chaleureux à votre salon. Les plus recommandables sont les finitions aux tons cirés, vernis ou légèrement blanchis ou grisâtres. Pour donner une impression de mouvement, vous pouvez opter pour des lattes de 20 à 30 centimètres posées en chevron à un angle de 45º.

Lumière et espace, les deux clés principales

Faire de votre salon un endroit spacieux et lumineux n’est pas si compliqué si vous mettez en place les mécanismes nécessaires et appropriés pour y parvenir.

Pour gagner de l’espace, même si cela peut sembler contradictoire, le mieux est d’utiliser de grands meubles plutôt que de petits meubles éparpillés dans le salon. Avec des meubles artisanaux, le fait de pouvoir fabriquer un meuble sur mesure, du sol au plafond vous permettra de disposer d’un grand espace de rangement et en même temps d’une pièce maîtresse décorative importante qui ne prendra pas un iota de place.

Pour que la lumière contribue à l’effet d’espace, veillez à ne pas placer de grands meubles à côté des fenêtres ou à les couvrir avec d’autres meubles auxiliaires ou avec le canapé ou les fauteuils. Si vous habillez les fenêtres de rideaux, veillez à ce qu’ils soient clairs et de couleur neutre.

Un bon miroir placé devant eux fera en sorte que leur reflet illumine encore plus la pièce, créant ainsi une atmosphère encore plus lumineuse et spacieuse.