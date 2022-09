Avec le beau temps, la terrasse joue un rôle de premier plan dans de nombreux appartements en ville et il est bon de savoir comment en tirer le meilleur parti l’été. Il s’agissait autrefois d’un élément secondaire dans de nombreux foyers. C’était un espace peu utilisé, idéal pour placer quelques plantes d’extérieur ou installer un petit placard qui pouvait servir de débarras.

Son utilité a changé

Les terrasses n’attiraient guère l’attention, surtout dans les régions où les hivers sont longs et froids. Si quelqu’un voulait respirer de l’air frais, il allait dehors et le problème était résolu. Mais avec les confinements et pour profiter de l’extérieur, elles sont devenues une partie protagoniste de nos maisons.

Si vous souhaitez acquérir un des projets domiciliaires en Montérégie , sachez qu’une terrasse peut être un espace sobre et impersonnel ou devenir une pièce désirable et attrayante. Bien que vous puissiez penser que dans un si petit espace il est difficile de faire beaucoup de tours, rien n’est plus faux. Il existe des moyens de rendre une terrasse plus accueillante et de donner la sensation de se déplacer dans un lieu totalement différent en dehors de la maison.

Cinq astuces pour décorer la terrasse et la changer complètement

1- Le jardin vertical

S’il y a une chose par laquelle il faut commencer pour décorer une terrasse, c’est bien d’augmenter la présence de plantes. Normalement, il s’agit d’un élément commun à de nombreux balcons. L’essentiel est de donner l’impression d’un petit jardin et, en même temps, d’économiser l’espace. C’est pourquoi l’idée d’un jardin vertical est beaucoup plus attrayante. Pour l’aménager, vous pouvez utiliser des étagères métalliques qui vous permettent de placer plusieurs étages de pots ou de jardinières. Si vous optez également pour des plantes suspendues telles que la capucine, les fougères ou le géranium lierre, l’effet sera étonnant.

2- Le gazon artificiel

Tout jardin qui se respecte doit avoir une pelouse. Comme nous ne pouvons pas le planter sur une terrasse, il existe une alternative très utile, confortable et propre. Nous parlons bien sûr du gazon artificiel. Il transformera n’importe quelle terrasse en un lieu beaucoup plus accueillant et confortable. Il est également très facile à nettoyer. Il suffit de le laver à l’eau et de le laisser sécher. Avec le jardin vertical, c’est un élément qui changera complètement le visage de votre terrasse.

3- Les chaises et tables pliantes

À moins que la terrasse ou le balcon ne soit très petite ou petit, il est toujours possible d’y placer quelques chaises pliantes, voire une table. Si vous optez également pour du bois et des coussins assortis, vous vous retrouverez avec un nouvel espace qui, avec une bonne température extérieure, pourra être utilisé pour lire un livre, travailler, se détendre et même prendre le petit-déjeuner ou le dîner. De cette façon, vous aurez transformé la terrasse en une autre pièce de la maison.

4- Des guirlandes de lumière

L’éclairage d’une terrasse doit être faible et intime. Cela crée une atmosphère beaucoup plus spéciale. Cet effet peut être obtenu en utilisant des guirlandes lumineuses qui peuvent facilement fonctionner avec des piles. Elles résistent parfaitement au soleil et à la pluie et offrent un éclairage parfait pour profiter d’un dîner sans, par exemple, attirer les moustiques.

5- Un potager urbain

Si, après toute cette décoration, il reste de la place, ce n’est pas une mauvaise idée d’installer un petit potager urbain. Pour ce faire, il n’est pas indispensable d’opter pour des pots. Vous pouvez réutiliser des objets inutilisés tels que des bouteilles ou des boîtes en bois. Les espèces les plus appropriées à planter sur la terrasse et qui ne nécessitent pas de grands espaces sont les tomates cerises, les plantes aromatiques et le persil, par exemple.

Commencez à tirer le meilleur parti de l’espace de votre terrasse! Un endroit qui sera bien sûr sous le parapluie de votre assurance habitation.