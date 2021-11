Conseils pour vous sentir chez vous dans votre nouvelle demeure

Se sentir bien dans sa nouvelle demeure peut avoir un impact très positif sur notre bien-être émotionnel. Voici quelques idées simples pour faire de votre maison un havre de paix.

La courbe de la tranquillité

Un expert en design et environnement humain à l’université d’État de l’Oregon (États-Unis), a voulu connaître l’effet concret des lignes droites et des courbes dans le mobilier sur l’humeur des utilisateurs. Après plusieurs expériences, il a constaté que plus les formes étaient sinueuses, plus les gens parlaient de bonheur, de stimulation et de détente. En revanche, en présence de lignes droites, les participants n’ont pas mentionné ces sentiments, mais ont plutôt mentionné des mots tels que « froideur, hostilité », et ont exprimé peu de désir de rester dans l’environnement.

La lumière influence notre psyché

Un autre aspect dont s’occupent les architectes d’intérieur et que les recherches dans le domaine psychologique confirment est l’importance de la gestion de la lumière. Une pièce avec beaucoup de lumière naturelle apporte de l’énergie et de l’autonomie. Si vous recherchez le calme comme dans les maisons de ville à St-Jean-sur-Richelieu, il est préférable d’utiliser un éclairage d’ambiance.

Utiliser des couleurs qui transmettent une énergie positive

On a beaucoup parlé du pouvoir des couleurs qui montrent comment elles agissent sur les sentiments et la raison. Les sentiments de calme pour le vert, par exemple, ou d’excitation et de joie pour le rouge sont le résultat d’expériences universelles profondément ancrées dans notre langage et notre pensée.

Comment réaliser une décoration qui a une influence positive sur vous ?

Jusqu’à présent, nous avons vu que les courbes sont préférables aux lignes droites, à la lumière naturelle et aux couleurs équilibrées. Nous ajoutons à cette liste la présence de plantes et de fleurs, pour un meilleur contact avec la nature, l’ordre et la propreté pour une plus grande tranquillité d’esprit et l’introduction de pièces artisanales plutôt qu’industrielles.

Mettez de la musique

Essayez : mettez de la musique entraînante sous la douche. Si vous travaillez à la maison, un système de musique d’ambiance favorisera la concentration et si vous avez de jeunes enfants, leurs comptines égaieront un après-midi à la maison. Assurez-vous donc d’avoir un bon système de sonorisation à la maison.

De l’ordre !

Beaucoup d’encre a été versée sur le pouvoir psychologique de l’ordre et de l’organisation dans nos vies. Ainsi, une maison bien rangée vous apportera un plus grand sentiment de contrôle et la tranquillité et la paix intérieure qui en découlent.

S’entourer de photos de bons souvenirs

Il a été prouvé que le fait d’avoir des photos de moments heureux à portée de main nous procure un agréable sentiment de joie. Si vous voulez que votre maison vous donne du pouvoir, décorez-la avec des photos et des images qui vous tiennent à cœur et votre estime de soi s’en trouvera renforcée.

Inclure des messages positifs

Un poster avec votre phrase préférée ou un poster avec votre devise de vie vous aidera à quitter la maison « plein de force ». Il est toujours bon d’avoir un objectif visible et où mieux qu’à la maison. Ce sera plus qu’un simple détail décoratif.

Fermez les yeux et imaginez la maison de vos rêves : de grandes fenêtres laissant entrer beaucoup de lumière, des pièces épurées, propres et bien rangées, une belle terrasse où vous pouvez respirer l’air frais, des plantes et des fleurs ? Chacun aspire à une maison où il peut être heureux et confortable. Après tout, votre maison est votre refuge et un véritable reflet de votre moi intérieur.

De nombreuses études montrent que la façon dont nous décorons notre maison a une influence directe sur notre humeur.

Une maison qui sent bon

Les odeurs sont également un élément important de notre humeur, il ne faut donc pas oublier de placer des bougies aromatiques ou de l’encens dans votre maison. Les odeurs ne doivent pas non plus être trop lourdes, selon la pièce, on peut utiliser des odeurs plus fraîches, par exemple dans la salle de bain, ou encore des odeurs plus fruitées ou plus chaudes comme la vanille dans le salon.

Les plantes et les fleurs doivent également être présentes dans une maison « responsabilisante ». S’entourer de matériaux naturels est toujours une bonne option.

Des meubles adaptés à la taille de la maison

Pour qu’un sentiment de bien-être règne toujours dans votre maison, vous devez également choisir des meubles et des objets décoratifs dont la taille est adaptée à chaque espace. Évitez de remplir les pièces trop petites, notamment les chambres à coucher et les salles d’étude. Évitez les éléments qui ne vous représentent pas.

Il est important de ne pas mélanger notre ambiance de repos avec celle du travail. Évitez d’avoir l’ordinateur ou des équipements professionnels dans des pièces telles que le salon et la chambre à coucher car ils peuvent augmenter votre niveau de stress et vous ne seriez pas en mesure de vous déconnecter de vos routines de travail.

Si vous appliquez tous ces conseils dans votre maison, vous ferez des merveilles !