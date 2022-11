Puis vous vous réveillez et réalisez que votre sous-sol est inondé d’eau. Le sol du sous-sol est trempé, les murs de fondation sont trempés et même le vide sanitaire est submergé. Alors que faire maintenant pour minimiser les dégâts des eaux, pourquoi cela s’est-il produit et combien cela va-t-il coûter ?

Pourquoi votre sous-sol a-t-il été inondé?

Que vous viviez ou non près d’une rivière ou d’une plaine inondable, le fait est que tous les sous-sols ont tendance à être inondés. L’eau s’écoule du haut vers le bas, ce qui signifie que, dans certaines conditions, votre sous-sol est une piscine potentielle.

Souvent, il peut s’agir de fortes pluies qui se produisent rapidement et qui peuvent saturer le sol et, avec un système d’étanchéité surchargé, l’eau peut s’infiltrer dans les fissures des fondations de vos maisons.

Un autre facteur qui peut rendre votre maison vulnérable aux inondations est la pente de votre pelouse. Vérifiez cette particularité avant d’acquérir votre future maison neuve au Saguenay . Toutes les pelouses doivent être en pente pour permettre à l’eau de pluie de s’écouler loin de votre maison. Si votre pelouse est en pente vers votre maison et qu’il y a des flaques d’eau près des fondations de la maison, vous risquez d’avoir des problèmes à l’avenir.

Agissez rapidement !

Pour limiter au maximum les dommages financiers, vous devez agir rapidement. Plus l’eau reste longtemps en place, plus vous risquez d’être confronté à des problèmes de moisissure. Suivez ces étapes pour limiter les coûts de réparation.

Coupez l’alimentation

Si votre disjoncteur n’est pas situé au sous-sol, vous devez couper le courant dans votre maison pour vous assurer que les appareils électriques ne sont pas rendus dangereux par le contact avec l’eau. De nombreux disjoncteurs sont situés dans une boîte à fusibles extérieure ou dans un garage.

Retirer les objets

Tout d’abord, retirez les objets entreposés et endommagés. Les articles tels que les vêtements doivent être lavés et mis à sécher. Si les objets rembourrés ne sèchent pas dans les deux jours, il faut les détruire car ils commenceront à moisir. Notez ces éléments et prenez des photos pour faire une réclamation d’assurance.

Retirer l’eau

Maintenant, il est temps de s’occuper de l’eau. Si votre sous-sol a été inondé, il se peut que votre pompe de puisard soit défaillante. Investir dans une nouvelle pompe pour évacuer l’eau peut être la solution. Utilisez une pompe pour les grandes quantités d’eau. Pour des niveaux d’eau plus bas lorsque la pompe ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser un aspirateur avec une unité d’extraction portable.

Vous pouvez facilement louer un appareil dans un magasin local ou acheter un aspirateur eau et poussière. L’une ou l’autre méthode convient, mais une unité d’extraction est la meilleure option. L’appareil contiendra probablement plus d’eau qu’un aspirateur et s’écoulera dans un récipient ou dans les toilettes pour que vous n’ayez pas à le vider manuellement.

Les tapis et moquettes

Maintenant que vous avez enlevé les objets mouillés et l’eau, vous devez enlever la moquette et le rembourrage. Très occasionnellement, la moquette peut être sauvée mais, dans la plupart des cas, elle expose votre maison à des risques de moisissure. Si votre moquette peut sécher en quelques jours, le rembourrage risque de rester humide, il est donc préférable d’enlever les deux.

Sécher la zone

Il ne suffit pas d’enlever les objets mouillés et de passer la serpillière pour que votre maison sèche correctement. Vous devez créer un environnement artificiellement sec pour assécher votre sous-sol aussi rapidement et efficacement que possible. Vous pouvez utiliser un déshumidificateur pour éliminer l’excès d’humidité de votre sous-sol. Vous pouvez également louer des ventilateurs industriels pour aider votre sous-sol à sécher plus rapidement et éloigner les moisissures.

Ces ventilateurs spécialisés aspirent l’humidité des murs, des planchers et de la charpente et l’évacuent dans l’atmosphère. Les déshumidificateurs fonctionnent en condensant et en recueillant l’eau.

Contactez votre assureur

Vous devez contacter votre assureur le plus rapidement possible en cas d’inondation d’un sous-sol. Toutes les polices d’assurance habitation ne couvrent pas les dommages causés par les inondations, vérifiez donc que vous êtes couvert. Malheureusement, certains assureurs considèrent les inondations, d’un point de vue juridique, comme une « force majeure » et ne couvrent donc pas les inondations.

En supposant que vous êtes couvert, la compagnie d’assurance enverra un expert en sinistres pour évaluer la valeur de votre demande. L’assureur doit couvrir le coût des services professionnels permettant d’évacuer l’eau et de traiter les problèmes de moisissure et de fondation. L’assureur aura probablement un fournisseur privilégié de ces services, mais c’est à vous de décider si vous souhaitez faire appel à un autre professionnel pour vous aider à réparer les dégâts.