Les prix des déménagements sont en hausse en France à cause des crises mondiales. Les matières premières comme le carton et le carburant voient leurs prix gonfler et cela se répercute sur le prix global des déménagements professionnels. Pourtant, les demandes et les envies de déménagement ne cessent pas, ainsi il faut trouver des moyens pour réussir à déménager sans pour autant se ruiner.

Des hausses de prix non négligeables

C’est le triste constat des dernières semaines, les prix de nombreux biens sont en hausse et le prix des matières premières nécessaires pour les déménagements a aussi monté. C’est le cas des prix des cartons qui a augmenté de moitié environ. Malheureusement, cela fait partie des indispensables pour procéder à un déménagement, que l’on fasse appel à une entreprise de déménagement où que l’on souhaite le faire par soi-même. Même constat pour le ruban adhésif qui est nécessaire pour fermer les cartons, son prix a aussi augmenté de moitié.

D’autres produits sont aussi en hausse comme les housses de matelas ou le papier bulle. Cela représente moins des produits indispensables, mais cela peut aussi permettre d’expliquer la hausse des tarifs des prestations de déménagement. Il faut aussi prendre en compte le cout du carburant et de la main-d’œuvre qui augmente ce qui fait une charge supplémentaire pour les entreprises de déménagement. Ainsi, en l’espace de quelques mois, on peut observer une hausse de 20 à 30 % du coût d’un déménagement. De quoi sérieusement faire réfléchir les personnes qui souhaitent déménager et trouver des moyens pour réduire au maximum le service.

Trouver des moyens de réduire la facture

Tout est bon pour réduire la facture, mais si on ne peut pas facilement se passer d’un déménageur, surtout pour des besoins spécifiques comme pour une location d’un monte meuble pour des appartements au centre-ville par exemple. Une des solutions pour réduire alors la prestation des déménageurs est de se charger du maximum de tâches en amont, comme faire les cartons ou encore démonter des meubles. Cela pourra faire gagner du temps le jour du déménagement et ne sera donc pas facturé par l’entreprise.

Selon son besoin, on peut aussi chercher des entreprises spécialisées, par exemple pour des déménagements longue distance entre Paris et une autre grande ville. Cela permet aux entreprises de faire un déménagement à l’aller et au retour, ce qui réduit grandement les pertes pour l’entreprise. Le problème auquel doit faire face les entreprises est le voyage à vide en camion. Voyager à vide représente simplement une perte de carburant et donc d’argent. Si l’on a peu d’affaires, mais que l’on a tout de même besoin de faire appel à des professionnels, on peut choisir des prestations de groupage afin de remplir en un seul camion les affaires de plusieurs clients.

Évidemment, lorsque cela est possible, faire un déménagement en louant seulement un véhicule auprès d’un professionnel peut revenir moins cher, mais il faut tout de même faire attention au prix du carburant qui lui sera aussi à votre charge et qui peut rapidement gonfler la facture.