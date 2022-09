Qu’il s’agisse d’un gratte-ciel, d’un immeuble moderne de taille moyenne ou d’une structure rénovée, il existe des acheteurs de luxe prêts à débourser des millions pour trouver la propriété idéale. Et dans chacun de ces types d’immeubles, dans les villes du monde entier, il existe un sous-marché : l’acheteur de penthouse.

Mais qu’est-ce que cela signifie d’être un acheteur de penthouse aujourd’hui, alors que le terme ne se traduit plus seulement par une unité unique au dernier étage avec vue, intimité et grande terrasse, comme c’était le cas dans le passé ?

Lorsque nous parlons de penthouse comme un penthouse à LaSalle , nous faisons référence à la partie habitable la plus élevée d’un bâtiment, située sous le toit. Il s’agit d’un espace très petit et limité, c’est pourquoi il est souvent négligé au point que son utilisation est devenue une salle de stockage ou un entrepôt du bâtiment.

Qu’est-ce qu’un penthouse ?

Très différent de ce que nous connaissons, un penthouse est le contraire d’un petit appartement, mais c’est l’appartement le plus grand et le plus luxueux de tout l’immeuble, situé tout en haut. Il s’agit tout simplement de la propriété la plus exclusive et la plus distinguée de l’immeuble, avec les meilleurs services et équipements qu’aucun autre appartement de l’immeuble ne possède.

Comme on peut le constater, ce bien n’est pas à la portée de toutes les bourses, car cet espace de choix offrant la meilleure vue panoramique sur la région et les équipements les plus modernes et les plus haut de gamme peut coûter jusqu’à dix fois plus cher qu’un appartement normal dans le même lotissement.

Mais comment ce dernier étage est-il passé du statut de moins désirable à celui de plus recherché ? La raison en est que les architectes des sociétés de construction de la ville de New York, vers 1920, ont découvert que dans la partie la plus élevée de leurs bâtiments, ils avaient plus de liberté pour modeler l’apparence de l’appartement à leur goût, car il n’y avait plus de limites d’espace avec les autres propriétés, d’où la différence notable avec les étages inférieurs. Un phénomène qui est devenu une tendance mondiale jusqu’à aujourd’hui.

Dimensions et caractéristiques communes

Il n’existe pas de taille standard pour l’espace d’un penthouse car cela dépend de la taille du bâtiment lui-même. Chaque penthouse est unique au sein d’un marché et ne peut pas être facilement comparé, sur la base d’un prix au mètre carré, avec d’autres unités dans l’immeuble ou dans le quartier, car ils ont autant de commodités supplémentaires que d’espace.

Ce qui est une réalité, c’est que le penthouse se caractérise par une extension territoriale de près de deux fois la taille des autres appartements du même bâtiment. Elles ont également la particularité d’avoir de grandes fenêtres qui donnent un aspect incroyable grâce à la hauteur de la maison.

Mais outre l’espace et son emplacement au sommet, pour que le bien soit considéré comme un véritable penthouse, il doit être la seule résidence de tout l’étage, car l’exclusivité du lieu est essentielle. Il en existe même qui occupent deux étages entiers, appelés duplex.

Dans ce type de complexe, on trouve également d’immenses terrasses extérieures où l’on peut facilement trouver une fascinante piscine à l’usage personnel des propriétaires, ainsi qu’une fabuleuse salle de sport avec tout ce dont vous avez besoin sans quitter la maison, entre autres services de luxe, et même un ascenseur privé qui vous emmène directement du hall au penthouse et vice versa.

Et bien sûr, la classe et le bon goût ne peuvent manquer, de sorte que ce type de logement a un aspect très différent du reste du bâtiment, grâce aux spécialistes de la décoration intérieure qui sont chargés de donner cette touche chic et avant-gardiste à l’endroit.

Tout cela fait de cet espace un lieu de rêve pour tout le monde. Pouvez-vous vous imaginer en train de discuter agréablement avec votre famille tout en regardant la magnifique ligne d’horizon de la ville au coucher du soleil ?