Pour qu’une maison présente une bonne performance thermique, elle doit faire l’objet d’une isolation complète et efficace. Ce travail doit commencer dès l’étape de la construction des fondations. Pour les maisons déjà construites, vous avez la possibilité de passer par l’intérieur du sous-sol pour atteindre les fondations.

L’importance des fondations d’une maison

Lors de la construction d’une maison, les fondations représentent une grande part du travail. Il est primordial de veiller à ce que cette étape ne soit pas gérée n’importe comment, car c’est sur les fondations que repose toute la maison. Leur rôle est de soutenir la structure du bâtiment et de la maintenir en position verticale.

C’est pour cette raison que pour une fondation maison neuve Laurentides , il vaut mieux passer par de véritables professionnels. Vous aurez ainsi la garantie que votre maison dispose d’une fondation qui remplit ses trois principales fonctions que sont :

Protéger la maison contre les catastrophes naturelles comme les inondations, les tremblements de terre, etc.

Supporter la charge de la construction quel que soit sa taille ou le nombre de niveaux

Isoler la maison contre l’humidité du sol.

Quels matériaux peut-on utiliser pour isoler des fondations ?

Pour jouer son rôle qui consiste à protéger la maison contre l’humidité, la fondation doit être parfaitement isolée. Cela contribuera également au confort des habitants et à la réduction des dépenses pour le chauffage. Vous disposez à ce niveau de plusieurs options, car il existe trois différents isolants très efficaces pour les fondations, présentant chacun des avantages et des inconvénients.

Le polyuréthane giclé

Ce matériau utilisé dans le cadre de l’isolation des fondations d’une maison est le plus cher du marché. Il présente néanmoins l’avantage d’offrir un rendement supérieur à tout ce que vous pourrez obtenir avec les autres isolants. Il offre aussi une adhérence parfaite à n’importe quelle surface, même lorsque celle-ci est irrégulière.

En plus, avec cet isolant, aucune filtration d’air n’est possible, ce qui exclut tout risque de formation de moisissure. Même les tout petits interstices sont remplis. Toutefois, pour garantir sa durabilité dans le temps, vous devez le recouvrir avec un matériau ignifuge.

Les panneaux rigides

Ici on se retrouve avec du polystyrène expansé ou extrudé. Avec les panneaux rigides, la manipulation est plus facile, parce qu’ils sont légers. Toutefois, ils sont difficiles à ajuster lorsque les surfaces sont irrégulières. Ils sont moyennement chers, et offrent une résistance thermique élevée. Le rapport qualité prix est donc intéressant. Notez qu’il doit aussi être recouvert d’un matériau ignifuge.

Les isolants en matelas

Enfin, ce type d’isolant est le moins coûteux pour une fondation en béton. Il est léger et facile à installer. Sa résistance thermique n’est pas mauvaise, mais reste quand même en dessous de ce qu’on obtient avec les deux isolants précédents. Il possède des propriétés hydrofuges, ce qui en fait un excellent choix pour l’isolation des sous-sols. Notez cependant qu’il doit être recouvert d’un pare vapeur au niveau de son côté chaud.

Vous pouvez désormais choisir selon vos besoins et votre budget, le meilleur isolant pour les fondations en béton de votre maison.