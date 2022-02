Contrairement aux idées reçues, une invitation n’est pas seulement un morceau de papier que vous pouvez envoyer à vos proches. En effet, il s’agit d’un accessoire de décoration à part entière. Vos amis et votre famille auront un réel plaisir pour afficher le faire-part sur le réfrigérateur et d’autres n’hésitent pas à l’encadrer afin de dévoiler tout son potentiel. Vous devez donc prendre en compte plusieurs aspects pour créer un faire-part que ce soit pour un mariage, un baptême, une naissance ou encore une simple invitation.

Privilégiez le faire-part personnalisé à 100 %

Vous pouvez choisir une trame via ce site, cela permet d’adapter le thème de votre évènement à celui de votre faire-part. Il y a des tendances à ne pas mettre de côté puisqu’elles sont très prisées lorsque la saison des mariages et des baptêmes revient sur le devant de la scène. Dans la plupart des cas, nous apprécions le côté nature ou encore bohème et même champêtre. Le site a tout prévu pour vous faciliter la tâche puisque vous aurez le faire-part et tous les accessoires pour le sublimer.

Il est possible de sélectionner des détails avec notamment l’autocollant pour fermer l’enveloppe délicatement.

Vous pouvez personnaliser l’intérieur et l’extérieur de votre enveloppe pour qu’elle soit en adéquation avec le thème de votre évènement et de votre faire-part.

Il y a également de petites cartes à glisser sur votre table ou encore le menu…

N’hésitez pas à vous lancer dans la personnalisation à 100 % puisque vous ne serez pas déçu par le rendu. En effet, vous êtes guidé au cours de toutes les étapes et vous n’êtes pas en mesure d’être un graphiste. Il suffit de choisir le thème, le format, les écritures, les photos et vous lancez ainsi l’impression en sélectionnant le nombre voulu. Sachez que les prix sont dégressifs en fonction des quantités.

Concevoir un faire-part comme un accessoire de décoration

Si vous mettez tout votre cœur pour concevoir ce faire-part, il sera apprécié à sa juste valeur par l’ensemble de vos proches. Vous devez donc le personnaliser comme si vous deviez créer un vrai tableau, une fresque ou encore une affiche. Certaines personnes de votre famille auront l’occasion de le mettre sur le réfrigérateur ou encore de l’insérer dans un joli cadre afin de l’afficher contre le mur, personne ne pourra alors oublier cette date importante. En ce qui concerne le format, la version carte postale rencontre un vif succès.