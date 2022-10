Même si la saison des baignades est finie. On peut prévoir l’installation d’un bassin afin d’en profiter dès les beaux jours. Dans l’univers des piscines, les modèles varient. Les coques sont très prisées. Ce type de bassin possède de multiples avantages. Elles requièrent moins de travaux, les prix sont plus attractifs et l’installation ne prend que quelques jours.

La piscine à coque arrive chez vous déjà étanche

Qu’elle soit en fibre de verre, en résine, en acrylique ou en polyester, la piscine à coque est moins onéreuse. Elle est aussi réputée pour s’encrasser moins facilement par rapport à un liner ou à un enduit. On passe moins de temps à brosser les parois, à mettre des produits détergents pour son entretien. Les piscines à coque sont disponibles sous différentes formes : rectangulaires, carrées, rondes, haricots.

Vous avez la possibilité de choisir le fond : plat, composé, en pente.

De nombreux propriétaires profitent de l’hiver pour installer une piscine dans leur jardin.

La piscine à coque a le vent en poupe, car son installation est simple.

Monté en usine, ce monobloc en dur est proposé dans différents matériaux. Si vous souhaitez profiter rapidement d’une belle piscine enterrée, le modèle à coque est sans aucun doute le bassin à adopter.

Résistante, la piscine à coque est fiable

Formes variées, option escalier, couleurs, équipement de type nage à contre-courant, à débordement, vous avez le choix. Si elle est posée dans les règles de l’art, la piscine à coque représente une solution fiable. La coque en polyester est la plus ancienne et la moins chère. L’acrylique est certes plus onéreux, mais cette matière bénéficie de meilleures garanties. Les coques céramiques sont plus techniques, plus chères, mais elles restent des produits haut de gamme.

Certaines sont garanties plus de 20 ans. Le budget a prévoir pour l’installation d’une piscine à coque est inférieur à celui d’un modèle en béton. On estime le coût entre 7000 et 30 000 euros avec un prix moyen de 15 000 euros. Différents facteurs sont à prendre en compte : le matériau, les dimensions, la forme du bassin, les travaux, le transport de la coque. La natation est un bienfait pour la santé. C’est le sport le plus complet. En installant une piscine à coque dans votre jardin, vous allez combiner le confort, la santé, la facilité d’entretien, des prix attractifs.