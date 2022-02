Lorsque l’on fait construire une maison, le choix des ouvertures est important car elles doivent s’adapter au style architectural du bâtiment. Ainsi il n’est pas judicieux d’installer des fenêtres en aluminium ou PVC sur un bâtiment ancien pour lequel on s’orientera vers des fenêtres classiques en bois. La qualité du verre est également essentielle car cet élément régule la température à l’intérieur de la pièce. Concernant le type de fenêtre il en existe de multiples sortes, à ouverture normale, basculante, latérale ainsi que des portes fenêtres. Ces dernières présentent des avantages que l’on vous expose dans cet article.

L’intérêt de la porte fenêtre

Beaucoup plus grande qu’une simple fenêtre, elle va jusqu’au sol et s’ouvre comme une porte. Elle apporte donc beaucoup plus de luminosité et elle est idéale pour offrir un accès direct vers l’extérieur.

Elle est en principe choisie pour des pièces comme la cuisine, ou une chambre lorsque ces deux pièces donnent sur un jardin, une piscine ou une véranda. La porte fenêtre permet ainsi un accès direct vers l’extérieur sans avoir à passer par la porte d’entrée. Pour une chambre, cela donne de l’autonomie à l’occupant qui peut ainsi entrée et sortie à sa guise avec plus de discrétion.

C’est aussi un excellent moyen de mieux ventiler une pièce et de créer ainsi des courants d’air bien agréables en été. En hiver et selon l’orientation, cette surface vitrée pourra apporter une source de chaleur supplémentaire grâce à l’action des rayons du soleil.

Il existe toutefois de très nombreux modèles et ce n’est pas toujours évident de s’y retrouver. Mais en consultant un site comme porte-fenêtre.fr , il est plus aisé de faire le choix correspondant le mieux à ses attentes.

L’avantage du PVC

La première qualité du PVC est sa capacité isolante et les fenêtres ou portes-fenêtres dans ce matériau ne laissent pas filtrer l’air. Comme ces installations permettent de réaliser des économies d’énergies, il existe différentes subventions prenant parfois la forme de crédit d’impôt pour inciter les particuliers au remplacement de vielles lucarnes par des ouvertures modernes.

Ces incitations financières peuvent atteindrejusqu’à 30 % du montant de la somme investie à condition d’améliorer l’isolation thermique des lieux.

Le PVC est en outre léger et facile à travailler ce qui permets d’obtenir des formes sur mesure comme des arrondis. Avec une solidité incroyable, il résiste donc très bien aux intempéries avec un entretien très simple puisque de l’eau savonneuse suffit. Enfin, il existe de nombreuses entreprises françaises qui fabriquent des portes-fenêtres en pvc ce qui permet de faire travailler des fournisseurs nationaux.

Cette traçabilité dans la fabrication du produit assure une bonne qualité, ce qui est important pour un équipement qui représente un investissement non négligeable et qui se doit donc d’être durable.

Les portes-fenêtres bénéficient aussi de garanties en cas défectuosité du système d’ouverture ou dans le matériau, ce qui est extrêmement rare. Installer des portes vitrées en PVC est un choix judicieux qui apporte confort et sécurité sur le long terme.