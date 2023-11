Les maisons de santé représentent un bon investissement immobilier

Si vous envisagez un investissement immobilier, orientez-vous vers les résidences pour seniors. Ces établissements, prisés par les personnes âgées désireuses d’éviter l’isolement, offrent une opportunité intéressante.

L’attractivité des résidences de services

À la croisée des chemins des annonces immobilières, vous pourriez découvrir une résidence de services. Particulièrement séduisantes pour les seniors grâce à leur confort optimal, ces résidences ne manquent pas d’atouts. Le nombre croissant de seniors cherchant un logement rend cet investissement judicieux et prometteur. Soulignons aussi que la loi Pinel, potentiellement prolongée pour quatre années supplémentaires, représente un avantage non négligeable. Il est possible pour cela d’utiliser une application dédiée aux annonces immobilières.

Le potentiel client des résidences seniors

Les résidences de santé s’avèrent être une aubaine pour bénéficier d’une réduction fiscale avantageuse. Selon l’Insee, environ 15 millions de seniors en France représentent une clientèle potentielle pour ces établissements. Ces derniers, attirés par les loisirs, la sécurité et la technologie offerts, constituent un marché prometteur pour les investissements immobiliers. Il est important de noter que le pouvoir d’achat des seniors, souvent confortable, leur permet de dépenser dans ces services variés.

Les avantages des résidences de services pour seniors

Si vous songez à investir dans l’immobilier, les résidences de services pour seniors pourraient vous séduire. Elles offrent de nombreux avantages, notamment :

Des logements indépendants et des espaces communs bien agencés.

Des services personnalisables selon les besoins des résidents.

Une gestion déléguée, facilitant la vie des investisseurs.

Une perception régulière et sans encombre des loyers.

En outre, la loi Pinel promet une réduction fiscale atteignant 21 % pour un bail de 12 ans, avec un pourcentage encore plus avantageux pour les investissements dans les DOM-TOM. Ces résidences, valorisant le bien-être et le confort des seniors, représentent donc une opportunité lucrative et gratifiante.

Maison de santé, Pixabay – sasint