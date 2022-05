Des couleurs vives, des matériaux recyclés, des papiers peints aux motifs abstraits, des pièces vintage et beaucoup, beaucoup de verdure. La décoration intérieure devient plus éclectique et plus amusante que jamais. Du bois naturel ou de la couleur verte dans toutes ses variations, à la consolidation des fibres naturelles ou aux petits imprimés géométriques, voici un aperçu des principales tendances qui régneront au cours des prochains mois. Prenez note !

La biophilie

Avec l’arrivée de la pandémie, le besoin de renouer avec la nature dans nos propres maisons est devenu plus évident. En termes de conception, la biophilie est une tendance qui prend comme point de départ les avantages de la connexion et de l’interaction humaines avec les environnements naturels. Ce principe est transposé à l’architecture et à la décoration intérieure par le biais des formes, des matériaux, de la prédominance des plantes et de l’utilisation de couleurs neutres, de tons terreux et d’accents verts, qui créent ensemble des espaces axés sur la santé et le bien-être.

Elle se caractérise par l’introduction d’éléments du monde naturel dans les espaces construits : l’eau, la végétation, l’utilisation de la lumière naturelle et de matériaux naturels tels que la pierre, le bois et les fibres naturelles, tant dans les finitions architecturales comme les maisons neuves dans les Laurentides que dans les objets et le mobilier. Elle a également une forte composante durable, non seulement en raison des matériaux utilisés, mais aussi de la présence d’éléments artisanaux, faits à la main, qui sauvent les traditions et leur donnent de la valeur dans le contexte actuel du design moderne.

Tout en PET

L’une des tendances en matière de décoration qui est très populaire en ce moment est le textile fabriqué à partir du matériau PET, notamment dans une perspective de durabilité.

Qu’est-ce que le PET ? Polyéthylène téréphtalate. Cet acronyme et ce nom impossible à prononcer définissent l’un des matériaux durables les plus populaires pour la décoration intérieure et extérieure. En clair, il est fabriqué à partir de fibres obtenues, entre autres, à partir de bouteilles en plastique recyclées ou récupérées dans l’océan.

C’est ainsi que nous donnons une seconde vie au plastique, et quelle vie ! Les textiles en PET sont très résistants et conviennent à un usage extérieur, sans perdre la douceur du tissu et, avec un bon design, nous évitons de donner une apparence artificielle. Cette tendance clé de 2022 contribue à démontrer que le design peut non seulement être esthétique et fonctionnel, mais aussi respectueux de notre planète et des personnes qui y vivent. Il est possible de combiner avec des canapés et des fauteuils à dossier en corde pour créer des coins extérieurs confortables où vous pouvez jouer avec les couleurs.

Meubles en métal coloré

Avec des couleurs vives ! Vous pouvez les trouver sous forme de casiers, d’étagères… une infinité de possibilités colorées. C’est ce qui est appelé le style industriel, mais cette fois-ci, loin des gris ou des bruns rouillés, ils sont partout sur Instagram dans une variété de couleurs pastel. Et une fois de plus, les Danoises remportent la palme dans ce type de décoration. Si vous avez déjà un meuble de style industriel, il est facile de le peindre vous-même, et si vous n’en avez pas, c’est le moment idéal pour vous en procurer un ! Ils sont très polyvalents, il est facile de les déplacer dans une autre pièce et de leur donner un nouvel usage ou de changer leur couleur quand on en est fatigué. Une merveille pour les amateurs de couleurs et de décoration audacieuse.

Naturel et fait à la main

Les espaces naturels, le nouveau minimalisme naturel, les couleurs terre cuite, les finitions naturelles, les meubles design fabriqués par des artisans sont en vogue. Sans oublier la consommation éthique qui doit être la pierre angulaire de tout intérieur.

Douceur et abstraction dans les papiers peints

L’année 2021 a été explosivement végétale car nous en avions besoin comme d’un air. La pandémie nous a exposés à une contrainte entre les murs qui nous a poussés à rechercher la chlorophylle sur nos murs. Cependant, pour cette année, des motifs doux et abstraits sont inspirés de la géométrie de notre planète. C’est la collection Geo de papiers peints et de peintures murales. Une approche organique des formes simples de la Terre. Lignes, courbes, couches et textures impossibles dans une palette qui vous relie à la nature. En utilisant des techniques plastiques très artisanales : aquarelles, encre de Chine, collage de matériaux recyclés, pochoir, huile et estampage sur bois ».