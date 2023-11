Le métier de serrurier est à la fois technique et artistique, mêlant habileté manuelle et sens du détail. En tant que serrurier, vous êtes un expert des systèmes de verrouillage, capable de résoudre des problèmes complexes tout en offrant un service de qualité. L’entrée dans ce métier passionnant nécessite une formation spécialisée, mais offre une carrière enrichissante et variée. Découvrons ensemble ce métier fascinant.

Quelle est la formation nécessaire pour devenir serrurier ?

Les formations initiales pour devenir serrurier

Pour devenir serrurier, plusieurs formations initiales sont disponibles. La formation la plus courante est le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) Serrurier-Métallier. Ce diplôme, obtenu en deux ans après la troisième, permet d’acquérir les connaissances de base nécessaires pour exercer le métier de serrurier. Il existe également le Bac Pro Ouvrages du Bâtiment : Métallerie, qui offre une formation plus approfondie et ouvre la voie à des postes à responsabilités.

Il est aussi possible de suivre une formation en alternance, combinant théorie en centre de formation et pratique en entreprise. Cette option offre l’avantage d’une immersion professionnelle et d’une rémunération pendant la formation.

Les formations continues pour les serruriers professionnels

Une fois le diplôme en poche, le serrurier peut choisir de se spécialiser dans un domaine particulier, comme le dépannage de serrurerie dans le 06. Pour cela, des formations continues sont disponibles. Elles permettent aux serruriers professionnels d’approfondir leurs compétences, de se tenir au courant des dernières innovations technologiques et de répondre aux exigences des clients.

Ces formations continues peuvent être dispensées par des organismes de formation professionnelle, des chambres de métiers et de l’artisanat, ou encore des fabricants de serrures. Elles couvrent divers sujets, allant de la serrurerie fine à la pose de portes blindées, en passant par la gestion d’entreprise pour ceux qui souhaitent se mettre à leur compte.

Il est important de noter que la formation d’un serrurier ne s’arrête jamais vraiment. Le métier évolue constamment, et il est essentiel de se former régulièrement pour rester compétitif.

Combien gagne un serrurier ?

Le salaire moyen d’un serrurier débutant

En début de carrière, un serrurier peut s’attendre à un salaire moyen d’environ 1 500 euros brut par mois. Ce chiffre peut varier en fonction de divers facteurs tels que la région où il exerce et le type d’entreprise dans laquelle il travaille.

L’évolution du salaire d’un serrurier avec l’expérience

Avec l’expérience, le salaire d’un serrurier peut augmenter de manière significative. Après quelques années d’expérience, le salaire mensuel brut peut atteindre jusqu’à 2 500 euros. Pour un serrurier avec une décennie d’expérience ou plus, le salaire peut même dépasser les 3 000 euros par mois.

Il est important de noter que ces chiffres sont des moyennes et que le salaire réel peut varier en fonction de nombreux facteurs, notamment le niveau d’expertise, les compétences spécialisées, la réputation et la localisation géographique. Par exemple, un serrurier travaillant dans une grande ville peut gagner plus qu’un serrurier dans une petite ville ou une zone rurale.

Quelles sont les missions types d’un serrurier ?

Les missions quotidiennes d’un serrurier

Un serrurier est un artisan qui intervient au quotidien pour diverses missions. Voici quelques-unes de ses tâches habituelles :

Installation de nouvelles serrures : Cela peut concerner des serrures de portes, de fenêtres, de coffres-forts ou encore de portails.

Dépannage et réparation : En cas de clé cassée dans la serrure, de porte bloquée ou de serrure endommagée, le serrurier intervient pour résoudre le problème.

Entretien des serrures : Pour garantir leur bon fonctionnement et leur durabilité, le serrurier effectue régulièrement des opérations de maintenance sur les serrures.

Conseil et vente : Il conseille ses clients sur le choix des serrures adaptées à leurs besoins et assure la vente de ces équipements.

Les missions spécifiques d’un serrurier

En plus de ces tâches quotidiennes, le serrurier peut être amené à réaliser des missions spécifiques :