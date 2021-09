Nos conseils pour bien choisir votre constructeur de maisons

La construction d’une nouvelle maison est le rêve de beaucoup mais elle nécessite quelques étapes supplémentaires par rapport à l’achat d’une maison existante. L’une des plus importantes, et qui aura un impact considérable sur la façon dont vous vous souviendrez de l’expérience de la construction d’une maison, est de choisir le bon constructeur de maisons.

Le choix d’un constructeur de maisons est une chose à laquelle vous devez consacrer autant de temps et de recherches que pour le choix de votre future maison. Les constructeurs varient en fonction de leur niveau d’expérience, de leur processus de construction de maisons, de la qualité de leur travail et de leur style de communication. Trouver un constructeur qui vous correspond et qui répond à vos besoins est le facteur le plus important pour le déroulement de votre aventure de construction de maison.

Voici quelques conseils pour vous aider dans votre prise de décision.

1- Décidez du type de maison

Les constructeurs peuvent également se spécialiser dans divers autres domaines, tels que les maisons à deux étages, les villas, les maisons pour personnes âgées, etc. Ils peuvent se spécialiser dans la rénovation de maisons plutôt que de les construire à partir de zéro. Plus vous préciserez les préférences de votre maison, plus vous aurez de facilité à trouver des constructeurs. Il est inutile de perdre votre temps avec un constructeur de maisons personnalisées, par exemple, si une maison personnalisée est hors de votre gamme de prix ou si vous n’avez aucun intérêt à participer à la conception de la maison.

2- Commencez votre recherche

Recherchez votre association locale, puis demandez une liste des constructeurs qui construisent le type de maison qui vous intéresse, ou qui construisent dans la région qui vous intéresse. Vous pouvez également obtenir des recommandations de constructeurs de la part de vos amis, de votre famille et de vos collègues, ou de votre agent immobilier. Les agents immobiliers sont une excellente source d’informations. Ils peuvent vous fournir des informations professionnelles sur la réputation et la qualité d’un constructeur local.

3- Révisez les principes de base

Après avoir dressé votre liste restreinte de candidats, examinez leurs informations de base : sont-ils titulaires d’une licence ? De nombreux constructeurs de maisons indiquent leur numéro de licence sur leur site web. Cela devrait figurer sur leurs documents de marketing. Le constructeur est-il local ? De nombreux acheteurs préfèrent faire appel à des constructeurs locaux qui connaissent la région et emploient du personnel local. Quelle est la réputation du constructeur ? Grâce à l’internet, vous pouvez facilement consulter les avis sur Google, la page Facebook et autres pages de médias sociaux pour voir ce que les autres disent de lui.

4- Visitez des chantiers de construction

Trouvez des chantiers de construction actifs qui vous intéressent et visitez-les. Recherchez les signes de matériaux de qualité et de pratiques de travail sûres. Arrêtez-vous à une maison témoin pour obtenir plus d’informations et visiter la maison. Aimez-vous ce que vous voyez ? Comment êtes-vous traité ? À quoi ressemble le produit fini (intérieur et extérieur) ?

Avant d’engager un constructeur, examinez ses travaux antérieurs et parlez aux propriétaires. Demandez-lui si le constructeur a eu un bon suivi, si les travaux ont été réalisés dans les délais et le budget impartis, et s’il a été satisfait de la qualité du travail. Vérifiez également les relations du constructeur avec les sous-traitants et les fournisseurs ; en fait, vérifiez s’il paie ses factures. Un constructeur qui est en retard dans ses paiements est susceptible de rencontrer des retards dans la réception des matériaux et aura des difficultés à maintenir une équipe de qualité.

5- Interrogez les constructeurs de votre choix

Maintenant que vous avez fait votre choix, prenez rendez-vous avec chaque constructeur ou son représentant commercial.

C’est l’occasion de poser des questions, de voir comment le constructeur traite ses clients et de demander des recommandations ou des références. N’oubliez pas de demander quel est le processus typique et le délai d’exécution, et si les travailleurs sont des employés ou des sous-traitants. Les constructeurs qui font appel à un certain nombre de sous-traitants peuvent avoir plus de mal à respecter le délai que ceux qui emploient leurs propres ouvriers.

6- C’est normal de prendre son temps

Si vous n’avez pas l’impression d’obtenir des réponses honnêtes ou si vous avez le sentiment que vous et le constructeur ne communiquez pas bien, continuez à chercher. Inévitablement, vous rencontrerez des obstacles et des défis au cours du processus de construction d’une maison. Si vous faites confiance à votre constructeur et que vous entretenez une bonne relation avec lui dès le départ, il vous sera beaucoup plus facile de surmonter ces difficultés. Idéalement, vous trouverez un constructeur qui est honnête et réaliste quant au processus et aux défis qui se présenteront, mais qui s’efforcera également de rendre le processus aussi facile que possible.