La panne de chauffe-eau est souvent vue comme une galère en perspective. Souvent, on s’en aperçoit au plus mauvais moment, c’est-à-dire sous la douche. Parfois, en faisant la vaisselle. Mais dans tous les cas, c’est une panne dont on se passerait bien. La douche froide ne fait plaisir à personne. Et c’est pourquoi il est intéressant de savoir le délai moyen d’intervention pour une panne de chauffe-eau.

Trouver un plombier chauffe eau Créteil

À Créteil, il existe des services de dépannage d’urgence avec intervention dans la journée. Ce service est une prestation que l’on peut trouver en se connectant sur internet. Ce sont souvent des plateformes réunissant plusieurs professionnels. En téléphonant, l’opérateur vous posera des questions et préviendra le plombier le plus proche de chez vous. Ce système permet un délai d’attente pour un rendez-vous moins important.

Mais avoir le rendez-vous ne veut pas dire que votre chauffe-eau sera réparé directement. En effet, tout dépend de la panne.

Les différentes pannes de chauffe-eau

La première que l’on peut citer est le fait que vous n’avez plus d’eau chaude. On peut en conclure logiquement que c’est une panne du chauffe-eau. Et bien pas forcément. Cela peut aussi être une panne du disjoncteur et donc de votre tableau électrique. Et là, c’est un électricien qui devra intervenir.

En effet, votre chauffe-eau fonctionne souvent en heures creuses. Le disjoncteur de l’horloge peut ne plus fonctionner et donc ne pas donner l’ordre de chauffe à votre appareil. Dans ce cas, n’hésitez pas à le mettre en marche forcée en attendant que le disjoncteur soit changé. Votre chauffe-eau fonctionnera à chaque fois que vous faites couler l’eau chaude.

Deuxième cas de figure très répandue, votre chauffe-eau fuit. Si vous observez bien votre appareil, il y a forcement lors de la mise en chauffe de ce dernier, une perte d’eau. Cette fuite est normale. Très souvent, il y a un tuyau qui permet l’évacuation vers les eaux usées. Par contre, si vous avez une mare d’eau très importante et que l’eau fuit sans interruption, il y a un problème. Le plombier pourra déterminer d’où vient la fuite. Il peut s’agir de simples écrous à resserrer comme cela peut être la cuve qui est percée et dans ce cas il faut la changer. Ce qui peut prendre un peu plus de temps puisqu’il faut avoir la cuve de rechange.

Autre cas de panne ou en tout cas de mauvais fonctionnement de votre chauffe-eau, l’eau sent mauvais et/ou elle est sale en sortant du robinet. Dans ces deux cas, il faudra certainement nettoyer la cuve de votre chauffe-eau. En effet, l’eau stagne dans la cuve lorsqu’elle n’est pas utilisée. Il y a donc des dépôts qui peuvent se former. La couleur rouge de l’eau peut provenir de la corrosion à l’intérieur de la cuve. Il est donc important de vider cette dernière et la nettoyer. L’eau de votre chauffe-eau ne doit jamais descendre en dessous de 50°C, sinon il peut y avoir un risque de développement de bactéries comme la légionellose.

N’hésitez pas à regarder le carnet d’entretien de votre appareil, il y a souvent beaucoup d’informations et de conseils d’entretien.