Si vous envisagez de donner une nouvelle tournure à votre salle de bains et de lui donner plus de personnalité, une baignoire sur pieds a dû vous traverser l’esprit. Ces baignoires cessent d’être un simple accessoire de salle de bains pour devenir une œuvre d’art. Mais avant d’ajouter cette beauté à votre salle de bains, il est important que vous connaissiez les principales caractéristiques de ce produit.

Les baignoires sur pieds sont plus chères que les baignoires traditionnelles, mais grâce à leur solidité et à leurs matériaux, elles vous garantissent une baignoire à vie. Les baignoires avec des pieds d’époque seront un peu difficiles à obtenir, vous devez vous adresser aux experts du thème « vintage ».

Qu’est-ce qu’une baignoire sur pieds?

Les baignoires sur pattes à l’ancienne étaient populaires dans les familles de la classe supérieure à la fin du XIXe siècle. Ce sont des baignoires autoportantes, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas besoin d’être fixées au mur. Cette caractéristique les rend plus faciles à positionner et à installer qu’une baignoire encastrée. Elles sont également connues sous le nom de baignoires en îlot ou de baignoires autoportantes.

La popularité de ces baignoires ne se dément pas, elles se sont positionnées comme les baignoires préférées des décorateurs en raison de leur élégance antique et classique. Au fil du temps, de nouveaux matériaux et modèles sont apparus, améliorant leur aspect grâce à des structures plus modernes et offrant une nouvelle expérience grâce à des détails tels que les bains à remous.

Quels sont les avantages des baignoires sur pieds?

Lorsque nous envisageons d’avoir une baignoire, nous pensons au luxe et à l’élégance qu’elle véhiculera dans la salle de bains. Elle deviendra automatiquement le centre d’attention et il sera impossible de la quitter des yeux. Bien que les baignoires sur pieds se trouvent généralement dans les grandes salles de bains, vous pouvez profiter de leur polyvalence et personnaliser votre propre baignoire pour l’adapter à l’espace dont vous disposez sans perdre de son élégance.

Quels types de baignoires sur pieds existe-t-il ?

Aujourd’hui, vous avez la possibilité d’opter pour une baignoire à l’ancienne ou d’opter pour quelque chose de plus moderne, avec des accessoires et des équipements pour améliorer l’expérience. En fonction de vos exigences ou de vos besoins, vous pouvez trouver ces deux variantes sur le marché :

– Les baignoires anciennes sur pieds étaient fabriquées à partir d’une seule pièce de fonte et recouvertes d’une épaisse couche d’émail de porcelaine. Leur caractéristique la plus frappante et mémorable était les jambes tournées, généralement en forme de plante, de griffe ou de tête d’animal. Il est difficile de trouver une baignoire vintage originale présentant ces caractéristiques, car ces pièces ont plus de 100 ans.

– Les baignoires sur pieds modernes s’éloignent des matériaux et des designs traditionnels, apportant une nouvelle variété de ces belles pièces, tout en conservant leur essence de luxe et de prestige.

Quelle est la différence entre les baignoires sur pieds anciennes et modernes ?

Il est normal que lorsque nous décidons d’acheter une baignoire, nous soyons attirés par la beauté et l’élégance du style rétro ou par la luxueuse polyvalence futuriste que peuvent offrir les modèles plus modernes. Les deux ont leurs vertus, leur charme en fait non seulement une pièce de la salle de bains mais aussi un élément décoratif de la maison. Mais comment choisir la bonne baignoire ?

Lorsque vous avez l’embarras du choix, la décision d’achat devient plus difficile à prendre. Il est important de prendre votre décision en réfléchissant à la baignoire qui répond à toutes vos attentes au-delà du design.

Pourquoi les baignoires sur pieds sont-elles si populaires ?

La tendance au style rétro a gagné du terrain et les baignoires sur pieds sont devenues une pièce recherchée par les designers. Grâce à leur forme voluptueuse, leur caractère sophistiqué et luxueux, elles sont devenues les protagonistes de nombreux styles.

Les baignoires à pieds ont été de manière récurrente un symbole visuel dans l’art en raison de leur forte proéminence dans la scène et de leur richesse expressive. Ces baignoires suscitent des références artistiques, comme le fait d’être un symbole de beauté et de sensualité. Si vous voulez que votre salle de bains parle d’elle-même et ait sa propre personnalité, ces baignoires sont la meilleure option.