Les maisons en rangée sont un type de conception très populaire dans le monde entier. Bien que vous en soyez probablement familier, vous ne savez peut-être pas exactement ce qu’est une maison mitoyenne. Les designs et les idées de ce à quoi elles ressemblent ne vont pas manquer dans cet article.

L’un des principaux avantages de ce type de maison, qui a sans doute contribué à sa popularité, est le fait qu’il permet de profiter d’une maison individuelle avec des coûts de construction et d’entretien inférieurs à ceux d’une maison individuelle.

Quelles sont les caractéristiques d’une maison en rangée ?

Ces maisons se distinguent par une série de caractéristiques très claires. Nous les voyons immédiatement :

– Deux côtés du périmètre commun c’est-à-dire qu’elles sont accolées les unes aux autres.

– Une ou deux façades libres pour l’accès, la ventilation et l’éclairage de la maison.

– Un jardin devant ou derrière la maison

– Il y a généralement deux, voire trois étages pour couvrir les besoins en espace des utilisateurs.

Tout cela signifie que la conception des maisons en rangée est quelque peu limitée car elle doit respecter les caractéristiques susmentionnées.

Quand les maisons en rangée sont-elles apparues ?

Les experts estiment que c’est au XVIIIe siècle, au Royaume-Uni, que ce type de logement a commencé à émerger. Concrètement, les familles plus aisées qui vivaient à la périphérie des villes ou à la campagne retournaient en ville à l’approche de la saison où les fêtes privées et les réunions d’amis ne manquaient pas. Pour ces journées, elles logeaient dans des maisons en rangée où elles avaient des voisins des deux côtés.

De plus, si l’on se promène dans l’Upper East Side, le West Village ou les Brooklyn Heights de New York, on constate que ces maisons de ville classiques en briques étaient un type de propriété qui faisait fureur au début du XXe siècle.

Les maisons en rangée, comme une maison en rangée Saint-Jérôme, d’ailleurs, sont toujours bien vivantes dans les grandes villes américaines ou québécoises.

Quels sont les avantages des maisons en rangée ?

Si vous hésitez entre l’achat d’une maison en rangée ou d’une maison individuelle, voici quelques conseils pour vous aider à vous décider.

– Tranquillité et confort, car elles sont généralement situées dans des zones paisibles, à la périphérie, mais dotées de services tels que des écoles et des supermarchés.

– Plus de mètres carrés, car elles ont généralement deux ou même trois étages avec des terrasses. Vous aurez plus de mètres carrés que dans un appartement et plus d’espace de rangement.

– Jardin privé

– Vous vivrez dans une maison avec l’avantage d’avoir des voisins.

– L’achat d’une maison en rangée est une alternative pour ceux qui veulent l’indépendance mais qui ont besoin de se sentir en sécurité. Il est toujours plus rassurant de se trouver dans une résidence entourée de voisins que dans une maison individuelle.

– Les dépenses sont partagées : en cas de panne, ou pour tout ce qui concerne l’entretien de la maison, vivre dans une copropriété de voisins est toujours plus facile et moins cher, puisque les dépenses sont partagées entre les propriétaires.

– Cela encourage les relations sociales. Si vous avez des enfants, ils pourront se faire des amis dans la piscine et le jardin commun et ils auront toujours quelqu’un avec qui jouer.

Quels sont les inconvénients des maisons en rangée ?

– Le fait qu’elles comportent trois étages fait que les maisons en rangée peut être un mauvais choix pour les personnes âgées ou celles qui ont des problèmes de mobilité.

– Peu d’intimité en raison de la proximité des voisins des maisons adjacentes.

– Elles ont tendance à offrir une grande vie communautaire avec diverses activités organisées par les voisins

Bref, lorsque vous réfléchissez à ce que vous souhaitez pour votre future maison, vous ne pouvez pas négliger les options que les maisons en rangée vous offrent.

Ce n’est pas en vain qu’elles sont devenues un moyen unique d’avoir sa propre maison indépendante à un prix très attractif. Toutes ces maisons ont un design et des caractéristiques uniques qui en feront la maison de vos rêves.