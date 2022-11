Les obligations légales en ce qui concerne l’assurance habitation diffèrent que l’on soit propriétaire ou locataire. Les coûts oscillent en fonction de l’emplacement géographique, du type de logement, de la valeur du bien, des garanties souhaitées par l’assuré. Il existe différents types d’assurance habitation. Pour trouver la meilleure compagnie, la mieux adaptée à vos besoins est d’opter pour un comparateur en ligne.

Est-elle obligatoire une assurance habitation ?

Locataire ou propriétaire, la loi ne prévoit pas les mêmes obligations. En tant que locataire, pas de question à se poser, depuis 1989, elle est obligatoire. Une attestation devra d’ailleurs être remise au propriétaire pour qu’il puisse établir le bail. Si vous êtes propriétaire, la loi ne vous oblige en rien à vous assurer, néanmoins, il est fortement recommandé d’opter pour un contrat pour différentes raisons, pour protéger votre responsabilité civile, pour garantir votre patrimoine des sinistres.

Selon le profil de l’habitant, propriétaire, locataire, copropriétaire, le contrat d’assurance habitation ne sera pas le même. L’assurance habitation a pour objectif d’indemniser les personnes victimes d’un sinistre dans leur logement, dégâts des eaux, vols.

Vous cherchez une assurance habitation ?

Le comparateur en ligne est l’outil indispensable pour dénicher les meilleures offres du marché, le contrat qui sera le mieux adapté à votre profil. L’assurance habitation vous couvre en cas de catastrophes naturelles, de cambriolage, de dégâts des eaux, d’actes de terrorisme, de vandalisme. Le prix d’un contrat peut varier fortement du simple au double. Les contrats proposés oscillent entre une dizaine d’euros à plus de vingt euros par mois. Plusieurs critères sont pris en compte pour calculer le prix d’une assurance habitation, le profil de l’assuré, son ancienneté, la localisation du bien, ses caractéristiques, l’usage du logement, la valeur déclarée du bien immobilier, la présence ou non d’objets de valeur. Toutes les augmentations doivent être signalées à l’assuré.

On peut faire baisser le prix de son assurance habitation en faisant jouer la concurrence, en effectuant plusieurs devis auprès de différentes compagnies. Le prix moyen d’une assurance habitation en France s’élève entre 216 et 380 euros par an. Il est crucial avant de souscrire un nouveau contrat de bien se renseigner sur les différentes options disponibles sur le marché. Le comparateur en ligne va grandement vous simplifier la vie.