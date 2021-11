Quel est l’ingrédient secret pour réussir en immobilier ?

Un grand nombre des nouveaux conseillers en immobilier qui entrent sur le marché de l’immobilier ne passent jamais le cap des deux premières années. Certains d’entre eux ne passent même pas les 6 premiers mois. De nombreux aspirants conseillers en immobilier sous-estiment les dépenses nécessaires à leur fonctionnement et surestiment les revenus qu’ils gagneront, ce qui est une combinaison dangereuse. En outre, il y a toujours ceux qui parviennent à s’en sortir et à réaliser des bénéfices importants, mais surtout un revenu qui leur permet de continuer à croître de mois en mois.

Voici les secrets des nouveaux conseillers en immobilier qui réussissent.

Il n’est pas nécessaire d’être bon en « vente »

Il existe de nombreuses façons de vous présenter à vos clients et de vendre des propriétés sans passer pour un « gros » conseiller immobilier et sans accabler votre client au point qu’il cesse de répondre à vos messages. N’oubliez pas que le nom de la profession est « conseiller » et que c’est ce que vous devez être, un conseiller plutôt qu’un vendeur. Concentrez-vous sur le développement de vos compétences rédactionnelles, afin de rédiger des descriptions détaillées qui intéressent les clients potentiels, et apprenez à prendre des photos étonnantes de vos biens. N’oubliez pas que le premier contact se fera via Internet, sur un portail immobilier ou sur Facebook, alors apprenez à prendre des photos étonnantes avec votre téléphone portable. Évitez le mode « vente », même si vous êtes prêt à tout pour réaliser une vente, donnez des conseils et vous obtiendrez de meilleurs résultats pour proposer les maisons neuves à vendre Mirabel par exemple si vous habitez au Québec.

Pensez petit pour réussir en grand

Penser petit ne signifie pas que vous ne devez pas planifier ou visualiser la croissance et le succès de votre activité de conseiller en immobilier. Il s’agit de comprendre votre situation actuelle en tant que nouveau conseiller en immobilier, de toujours être conscient et de contrôler vos dépenses afin que votre activité soit supportable, flexible et que vous ayez de la marge pour vous développer sans être dévoré par celles-ci. Même si vous vous lancez dans l’immobilier, vous devez garder vos dépenses en ordre et vous devez avoir un plan de dépenses personnel.

Élaborez un business plan et respectez-le scrupuleusement

Votre réussite à long terme dépend de nombreux facteurs, mais un bon business plan est l’un des plus importants. Ne laissez pas l’excitation d’obtenir un client immédiatement vous éloigner des choses importantes dans la gestion d’une entreprise, l’organisation et la planification budgétaire. Garder votre entreprise en ordre est tout aussi important que de trouver des clients.

Élaborez un plan budgétaire et respectez-le

Il est essentiel, dans une carrière dans l’immobilier, que vous couvriez non seulement vos dépenses en tant que conseiller mais aussi vos dépenses personnelles et familiales. Créez une liste de toutes vos dépenses, de préférence dans une feuille de calcul Excel ou tout autre système que vous connaissez et savez utiliser. Incluez toutes vos dépenses, même celles qui sont aussi simples que l’achat d’une tasse de café. Une fois que vous avez noté toutes vos dépenses, ajoutez-en un peu plus et calculez le budget dont vous aurez besoin chaque mois pour fonctionner et mener votre vie normale. Mettez-le à jour en permanence.

Se former et étudier

Consulteriez-vous un « médecin » qui n’a pas étudié la médecine ? Engageriez-vous un « architecte » pour concevoir et construire votre maison sans avoir étudié la médecine ? Dans les deux cas, la réponse est non, consulter un médecin ou un architecte qui ne sait pas ce qu’il fait peut être désastreux et même entraîner la mort. Un conseiller immobilier causera beaucoup de problèmes à tout le monde, aussi bien à celui qui veut vendre qu’à celui qui veut acheter. Il est important que vous vous formiez pour réussir en tant que conseiller en immobilier. Il y a de nombreux détails techniques que vous devez connaître, des choses simples qui, une fois que vous les connaissez, vous prendront quelques secondes à examiner, mais si vous ne le faites pas, vous pouvez perdre beaucoup de temps en paperasse et même perdre une vente éventuelle.

Ne supposez jamais rien

Comme tout entrepreneuriat, commencer sa carrière dans l’immobilier est un grand pas de courage et d’excitation. L’excitation que procurent les grosses commissions est probablement la plus grande motivation lorsque l’on débute, ainsi que la possibilité d’être son propre patron. La plupart des nouveaux consultants en immobilier abandonnent au cours de la première ou des deux premières années, mais vous ne devez pas en faire partie. Il s’agit de ne rien présumer et de se préparer à ce qui vous attend. Par exemple, ne supposez pas qu’en en parlant à vos amis et à votre famille, vous allez commencer à recevoir des demandes de propriétés ou qu’ils vont vous recommander à toutes leurs connaissances.

L’immobilier est une affaire de travail. Plus vous en ferez, plus vous rencontrerez de gens, plus vous vous ferez connaître, plus vous passerez de temps, plus vous obtiendrez de résultats et vous générerez de commissions.