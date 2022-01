Chaque époque a marqué un style, tant dans les coutumes que dans la façon de s’habiller, dans l’art et bien sûr dans les styles architecturaux des maisons, des bâtiments et dans la construction de maisons en général.

La conception de chaque projet, en fonction de l’époque à laquelle il est réalisé, exigera que des concessions soient faites dans la manière de dessiner les façades, la distribution des pièces, les annexes des terrasses et autres, les matériaux de construction à utiliser et les systèmes de construction.

Mais comme toutes les modes, il arrive qu’elles reviennent après quelques années, comme c’est le cas en décoration, avec aujourd’hui la mode du vintage ou du rétro. Ainsi, nous pouvons voir des maisons, telle qu’une maison intergénérationnelle , qui nous rappellent le passé et qui été construites récemment mais avec des façades qui semblent être du 19ème siècle.

Les maisons de style contemporain à deux étages

Parmi les styles architecturaux, celui-ci correspond à l’architecture moderne. On ne peut pas dire que son aspect extérieur soit défini par un dessin particulier car les maisons sont parfois très différentes les unes des autres. En général, elles ont en commun, bien qu’elles varient dans leur conception, la relation intérieure avec leur façade. Ce lien est rendu très clair par de grandes fenêtres, des terrasses et des espaces ouverts. Dans les matériaux utilisés, existent ceux qui sont durables, la recherche de l’économie d’énergie, l’éclairage naturel ou l’utilisation de systèmes d’éclairage qui répondent au respect de l’environnement, également caractérisé par l’utilisation de matériaux recyclables et non toxiques dans la construction et la décoration des maisons à deux étages.

Les maisons de style méditerranéen

Parmi les styles architecturaux, il existe des maisons de style méditerranéen avec des vérandas, des balcons, des terrasses ouvertes sur de grande cours ou jardins, et où le bois est un élément important dans les portes et les pergolas. Des céramiques colorées sont utilisées à profusion sur les sols, les bancs et les fontaines.

Le style méditerranéen s’inspire de la construction de maisons au sud de l’Europe, qui borde la mer méditerranée. Il se distingue notamment par sa relation avec l’extérieur et l’utilisation de couleurs vives dans ses céramiques. Ce type de maison est très agréable à l’œil et sa conception architecturale est visuellement invitante.

Les maisons reflétant un style minimaliste

Le terme minimaliste désigne en fait un design dépouillé de tout ce qui est superflu. C’est une construction de maisons où l’essentiel est la ligne directrice du concepteur. Ce qui reste, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur de la maison est écarté afin de synthétiser la conception à l’essentiel. Il s’agit généralement d’une construction où la couleur blanche et la transparence du verre donnent à la maison une expression totale de synthèse, ce qui est la véritable signification de ce style minimaliste.

En termes de construction de maison, ce style donne un effet visuel assez simple, bien qu’il soit prévu pour être pratique sous tous les angles possibles. L’architecture minimaliste se concentre sur la création d’espaces fonctionnels et simples.

Les maisons de style cottage

Parmi les styles architecturaux, il y a aussi le design appelé cottages, dont le nom vient du mot « cotters » qui était le style des maisons paysannes européennes d’époques révolues. Les cottages se caractérisent par une construction relativement petite, en bois ou en pierre, avec des toits en pente qui forment un design très particulier. Elles sont généralement construites dans des zones de loisirs comme seconde résidence de vacances.

Les maisons de style Tudor à deux étages

Ce style est originaire d’Angleterre et ses toits à pignon inclinés le rendent reconnaissable car il s’agit d’une caractéristique utilisée dans les endroits où le climat l’exigeait, en raison des fortes chutes de neige et où la pente des toits était donc plus prononcée. Dans les pays où l’hiver ne comporte pas de neige, la pente des toits ne sert qu’à permettre à la pluie de tomber sans s’infiltrer, c’est pourquoi l’aspect extérieur varie selon les régions, où le climat est plus doux. Ce style était très demandé aux États-Unis d’Amérique dans la première moitié du XXe siècle, en particulier dans le Midwest et le long de la côte est des États-Unis, mais aujourd’hui, ces maisons à deux étages, à un étage ou à plus de deux étages sont appréciées dans le monde entier.

Ce type de logement est un peu plus compliqué sur le plan architectural, car il n’est pas nécessaire de construire dans de grands espaces et de générer un effet visuel compliqué qui évoque l’époque dont ce style est issu.