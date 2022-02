L’évaluation d’un bien immobilier est une procédure nécessaire pour valoriser une propriété, un terrain ou un local commercial. Le résultat de cette évaluation du prix réel du bien aura une influence décisive sur le prix de vente ou de location d’un bien immobilier ou commercial. C’est la raison pour laquelle il est important de se poser quelques questions avant de demander l’expertise de sa maison ou de son appartement.

Qu’est-ce que l’expertise d’un bien immobilier?

L’expertise d’un logement est un rapport ou un certificat d’évaluation réalisée par un professionnel de l’immobilier qui comprend, de manière justifiée, la valeur d’un actif, sur la base de paramètres préalablement établis. Dans le cas d’une maison, d’un local ou d’un garage, il s’agirait de la qualité des matériaux utilisés dans la construction, du réseau de communication ou de la zone dans laquelle il se trouve. Un expert immobilier adhère à une charte déontologique comme c’est le cas pour chaque professionnel faisant partie du groupe Centre National de l’Expertise afin de réaliser leurs tâches dans les meilleures conditions possibles.

Pourquoi l’évaluation d’un bien immobilier est-elle importante?

L’évaluation d’une propriété au moment d’une vente ou d’une location est importante pour les deux parties : le vendeur et aussi l’acheteur. Une évaluation est également importante en tant qu’outil de négociation. Une évaluation avant la vente d’un bien immobilier peut s’avérer très utile, car elle permet de connaître la surface réelle de la maison et de savoir si elle dispose d’une terrasse indépendante ou à usage commun.

Le rapport d’évaluation, en plus d’établir la valeur objective du prix de la propriété, compile les informations du registre et de l’urbanisme, et contient également le plan de la propriété, les éventuelles charges qu’elle comporte si elle a des locataires. Toutes ces informations peuvent influencer le prix fixe de la propriété.

Une expertise en évaluation immobilière détermine avec précision la valeur d’un bien immobilier et certifie une parfaite équité lors d’une transaction immobilière. Elle doit être effectuée par un professionnel spécialisé.

Quelle est la procédure suivie par l’expert immobilier?

L’expert immobilier s’appuie toujours sur des documents techniques et juridiques. La procédure de demande d’évaluation d’un bien concerne une série de vérifications nécessaires qui doivent être effectuées afin de connaître les caractéristiques et la situation réelle du bien à évaluer.

– L’expert immobilier visitera votre propriété et calculera la taille du bien. Il prendra différentes photos pour documenter l’état général de conservation, de construction et d’occupation.

– Il exigera la documentation cadastrale de la propriété, une copie de l’acte de propriété enregistré, les documents de l’urbanisme et les rapports de diagnostics techniques.

– Il recueillera ensuite des informations concernant les installations, les réformes d’amélioration effectuées et d’autres aspects importants. Dans certains cas, un plan de la propriété peut être demandé.

– Il demandera aussi tous les éléments pour établir une étude de marché.

Avec toutes ces informations, il effectuera les calculs nécessaires et préparera un rapport qui vous sera remis dans les délais impartis.

Toutes les évaluations immobilières sont-elles valables?

Toutes les évaluations immobilières doivent être effectuées par des professionnels agréés ayant fait une formation en ce sens afin de garantir la transparence et la légalité des opérations effectuées. Les rapports d’expertise réalisés à la suite d’une évaluation sont remis sous les réserves de principe et d’usage et qui ont trait aux défauts et vices cachés d’un bien immobilier au moment de la visite.

Il est important d’avoir une évaluation car c’est le meilleur moyen de savoir si le prix de la maison qui vous plait est raisonnable. Cela vous donne un pouvoir de négociation si ce n’est pas le cas et, finalement, c’est le meilleur moyen pour parvenir au meilleur accord possible.