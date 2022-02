Le calcaire est un destructeur de mitigeurs. Redonnez de l’éclat à votre mitigeur de lavabo en suivant des conseils de grand-mère. Vous y arriverez aussi sans chimie !

Le mitigeur de lavabo est un des équipements de la salle de bains que nous utilisons le plus souvent. C’est pour cela qu’il fait souvent l’objet d’une grande attention. Il est important qu’il fonctionne correctement et qu’il soit beau. Il ne suffit cependant pas d’acheter un mitigeur au design attractif, il est aussi nécessaire de l’entretenir régulièrement pour qu’il reste beau le plus longtemps possible.

Le calcaire peut causer une perte d’éclat

Le calcaire est le plus grand ennemi des mitigeurs. Il détruit le produit non seulement en termes d’apparence, mais aussi en termes de fonctionnalité. Les surfaces affectées par le calcaire sont faciles à reconnaître car elles ont tendance à ternir. Si vous souhaitez garder vos robinets de lavabo brillants et durables, vous devez être capables de combattre efficacement le calcaire.

Le calcaire est un dépôt de sels de calcium et de magnésium dissous dans l’eau. Au plus votre eau est dure, au plus vous allez devoir vous battre contre le calcaire. Si l’eau de votre ménage est très dure, il faudra que vous séchiez votre mitigeur de lavabo après chaque utilisation.

Vous n’avez pas besoin de produits chimiques agressifs

Si la surface des mitigeurs a commencé à perdre son éclat, ne désespérez pas. Elle pourra être rénovée. Ne vous inquiétez pas, ce n’est ni compliqué ni coûteux. Des produits que vous avez généralement chez vous suffiront pour améliorer l’aspect de votre mitigeur.

Par exemple, la farine peut être très utile – vous la trouverez dans chaque ménage. Outre pour la cuisine et la pâtisserie, elle pourra également être utilisée pour combattre les surfaces mates. Il suffit d’en verser une petite quantité sur un chiffon doux et d’utiliser ensuite ce chiffon pour polir soigneusement le mitigeur de lavabo.

À côté de la farine, le bicarbonate de soude est également très efficace. Dans son cas, remplacez le chiffon par une brosse à dents souple et polissez ensuite le mitigeur.

Le citron pourra aussi vous aider. Mais rappelez-vous que vous ne pourrez jamais l’appliquer pur sur le mitigeur du lavabo, il doit toujours être dilué dans de l’eau. Verser quelques gouttes de jus de citron dans de l’eau et laver ensuite le mitigeur avec le mélange obtenu. L’acide citrique vous aidera aussi à redonner sa brillance à votre mitigeur. Ici aussi, il est nécessaire de le mélanger à de l’eau dans un rapport de 1:1.

Que vous utilisiez de la farine, du bicarbonate de soude ou du citron, vous devrez toujours rincer votre mitigeur avec de l’eau chaude et surtout, n’oubliez jamais de sécher votre mitigeur de salle de bains.

À quoi faire attention

Parfois, en vue d’obtenir une brillance maximale, il est possible que vous ayez tendance à utiliser des produits qui vont faire plus de mal que de bien. Parmi les conseils de grand-mère qui sont souvent cités, on trouve également du dentifrice et du vinaigre. Mais leur efficacité peut être telle qu’en plus des dépôts de calcaire, ils dégraderont aussi le traitement de surface de votre mitigeur.

Cela peut être particulièrement problématique dans le cas des surfaces colorées ou en laiton. Évitez également de polir vos produits avec des matériaux abrasifs et rugueux. Par exemple, une éponge métallique sera totalement à proscrire lors de l’entretien d’un mitigeur de lavabo. En effet, elle risque de le dégrader de manière irréversible.