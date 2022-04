Se sentir bien dans son intérieur apporte de nombreux avantages comme un meilleur repos, une vie plus épanouie et l’envie de profiter de moments de détentes en famille ou entre amis. Pour décorer sa maison ou son appartement de manière plus chaleureuse, il existe des astuces faciles à mettre en œuvre que nous vous confions ici.

Jouer sur la lumière et les couleurs

En matière de coloris et même de lumière, on entend souvent dire qu’il y a des couleurs froides et chaudes. Les premières sont le vert et le bleu ainsi que tous leurs nombreux dérivés. Les couleurs pastel ajoutent d’ailleurs encore davantage à cet effet de fraîcheur qui peut être recherché dans des maisons de bord de mer ou de campagne l’été.

Pour un intérieur chaleureux misez donc sur des tons ocres, marrons, à base de rouge et qui rappellent le crépitement d’un feu de cheminée en hiver. Vous pouvez aussi vous orientez vers des couleurs telles que le jaune et les orangés. Si vous avez la chance d’être le propriétaire de l’un des maisons neuves dans les Laurentides qui connaissent tant de succès actuellement, vous aurez sans nul doute envie de décorer votre intérieur avec des tons qui rappellent ceux de la nature chatoyante en automne.

Si vous n’osez pas franchir le pas d’utiliser ces coloris sur des surfaces importantes, commencez par petites touches avec des accessoires tels que des coussins, des jetés de canapés, des nappes ou des rideaux.

Faites de même avec les éclairages en procédant par petites touches. Il faut d’ailleurs savoir qu’en matière de lumière, il est conseillé de privilégier les éclairages indirects qui vont donner le plus d’ambiance chaleureuse à une pièce : placez une jolie lampe sur pied sur une console ou un meuble plutôt qu’une suspension au plafond.

Choisissez des matières naturelles

Pour obtenir un intérieur chaleureux il est recommandé d’installer au sol du parquet et non du carrelage ou de la pierre, et mieux encore de la moquette. Sur un sol en bois, on peut renforcer l’effet douillet y plaçant des tapis dans des tons de rouge ou de marron.

Concernant les murs, la tendance est le retour du papier peint avec des jeux de matières imitant le tissu. De même, équiper certains pans de murs de panneaux de bois dans des pièces comme une salle à manger, un salon ou une salle à manger donne incontestablement un effet beaucoup plus chaleureux qu’une simple peinture.

L’avantage du bois est d’être aussi un excellent isolant qui protège du froid en hiver et conserve la fraicheur intérieure en été. Ce matériau est aussi utilisé comme isolant phonique et lorsque les sons vont être amortis, cela accentue encore plus la sensation de vivre dans un cocon douillet.

Au niveau des tapis ou moquettes, privilégiez aussi les matériaux naturels comme la laine, le coton ou pour une version plus légère du jonc de mer. Aménagez les abords d’un lit avec un tapis pour bénéficier d’une sensation de douceur en y marchant pieds nus au réveil.

Enfin, pensez aussi à bien aménager les tours de fenêtre pour terminer de donner un aspect chaleureux à votre intérieur.