Rénovation électrique : les points de contrôle à ne plus négliger

La remise aux normes d’une installation électrique reste l’un des postes les plus sous-estimés d’une rénovation. On refait une cuisine, on isole des combles, on change les menuiseries, et le tableau électrique d’origine reste en place. Pourtant, c’est lui qui conditionne la sécurité du logement et, de plus en plus souvent, la validité de l’assurance habitation en cas de sinistre.

Le tableau électrique, premier révélateur de l’état d’une installation

Un tableau équipé de fusibles à broches, sans différentiel 30 mA, signale une installation antérieure aux années 1990. Ce n’est pas seulement une question de confort : sans dispositif différentiel, un défaut d’isolement ne coupe pas le courant et le risque d’électrisation devient réel. La norme impose aujourd’hui au minimum deux différentiels 30 mA pour un logement standard, davantage selon la surface et le nombre de circuits.

Le second indice est le nombre de circuits. Une installation ancienne regroupe souvent l’ensemble des prises d’un étage sur une seule protection. Les usages actuels, entre électroménager, informatique et recharge de véhicule, saturent ce schéma. La règle de dimensionnement retenue aujourd’hui est de huit prises maximum par circuit protégé en 16 ampères, et de circuits dédiés pour les gros appareils.

Les circuits spécialisés que l’on oublie systématiquement

Quatre circuits doivent être indépendants dans toute installation remise aux normes : la plaque de cuisson, le four, le lave-linge et le lave-vaisselle. À cela s’ajoute, dans les logements récents ou rénovés, une alimentation dédiée pour la borne de recharge si un véhicule électrique est utilisé. Brancher une borne sur une prise ordinaire est la cause la plus fréquente d’échauffement constaté lors des interventions.

La salle de bains obéit à ses propres règles, organisées en volumes. Aucun appareillage n’est admis dans le volume situé au-dessus de la baignoire, et les prises doivent respecter une distance minimale du point d’eau. C’est le poste où les non-conformités sont les plus fréquentes après une rénovation réalisée sans professionnel.

Ce que coûte réellement une mise aux normes

Le prix varie selon l’ampleur des travaux. Le remplacement seul d’un tableau se situe généralement entre 800 et 1 500 euros pose comprise. Une reprise complète du réseau d’un logement de 90 mètres carrés, avec passage de gaines, remplacement des conducteurs et création des circuits spécialisés, se chiffre plutôt entre 6 000 et 12 000 euros.

Entre les deux, la rénovation partielle par zone reste la solution la plus courante : on traite la cuisine et la salle de bains, on ajoute les circuits manquants et on remplace le tableau, en conservant le reste du réseau lorsqu’il est en bon état. Cette approche demande un diagnostic sérieux en amont, car conserver un conducteur sous-dimensionné derrière un tableau neuf ne règle rien.

Faire réaliser un diagnostic avant de chiffrer

Avant tout devis, un professionnel doit contrôler la section des conducteurs, la présence et la qualité de la mise à la terre, l’état des boîtes de dérivation et la cohérence entre les protections et les circuits qu’elles alimentent. Ce diagnostic conditionne le chiffrage et évite les mauvaises surprises en cours de chantier.

Sur la côte basque, l’humidité et la proximité de l’océan accélèrent la corrosion des contacts et des masses métalliques, ce qui rend ce contrôle d’autant plus utile sur les logements anciens. Faire intervenir un électricien à Anglet pour établir cet état des lieux avant travaux permet de hiérarchiser les interventions et d’étaler le budget sur plusieurs années si nécessaire.

À retenir

Un tableau sans différentiel 30 mA, des circuits surchargés ou l’absence de circuits spécialisés sont les trois signaux qui doivent déclencher un diagnostic. La mise aux normes ne se limite pas au remplacement du tableau : elle suppose de vérifier ce qui se trouve derrière. Et dans une rénovation, elle se planifie avant les travaux de finition, jamais après.

Autres articles qui pourraient vous intéresser