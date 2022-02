Vivre dans un lieu de confort génère une plus grande tranquillité d’esprit et moins de stress. Surtout lorsque ce sentiment de bien-être est également lié à l’épargne. En partant de ce besoin, il existe actuellement une nouvelle tendance à créer des maisons plus fonctionnelles et durables, en utilisant l’automatisation (une combinaison de technologie et d’électronique).

C’est ainsi qu’est né le concept de maison connectée, également appelé maison intelligente, dont la définition est simple : connecter les circuits, les appareils électriques et les composants de la maison. Si vous avez un projet de maisons dans Lanaudière par exemple, il sera possible d’activer, en combinaison, les qualités des éléments techniques et physiques de chaque composant pour transformer chaque espace de la maison en une zone fonctionnelle.

Avantages d’une maison connectée

Il y a beaucoup d’avantages à avoir notre maison connectée, en tenant compte de la fonction et de la régulation automatique constante dans :

– La consommation intelligente d’énergie

Tous les systèmes qui nécessitent de l’énergie électrique ou du gaz ne seront activés que lorsque cela sera nécessaire et dans la quantité appropriée pour éviter la surconsommation ou la recharge exagérée des équipements. Cette programmation a un double objectif : protéger et sauver. Être capable de remplacer en grande partie ou complètement le système énergétique traditionnel.

– Un éclairage intelligent : les lampes et autres éclairages s’allument ou s’éteignent automatiquement (par eux-mêmes), à des moments programmés par vous ou motivés par un stimulus détecté dans le système de sécurité de la maison.

– Une température intelligente : adaptez l’atmosphère de votre maison. Les systèmes de chauffage et de climatisation seront mis en marche et arrêtés automatiquement. Cela régulera également les niveaux de température (chaud ou froid) automatiquement, en fonction des exigences du climat.

– Des prises intelligentes : il s’agit de prises qui ont la capacité d’activer un signal pour vous informer lorsque vous abusez des niveaux de consommation électrique. De cette façon, vous pouvez vérifier si l’appareil connecté à la prise répond aux exigences spécifiques de votre système électrique.

Sécurité intelligente

Le système de surveillance et de prévention du vol de votre maison s’active automatiquement pour prévenir et vous avertir lorsqu’un intrus ou un voleur tente de pénétrer dans votre maison : clôtures électriques des limites et autres zones extérieures, serrures de portes et de fenêtres, activation d’alarmes, éclairage, caméras espionnes de surveillance. Vous pouvez également intégrer des serrures intelligentes qui s’activent à des heures précises pour des utilisateurs spécifiques.

Système de protection contre l’incendie

Vous pouvez activer des gicleurs d’eau pour éteindre automatiquement l’incendie. Il existe aussi un système audio présent dans divers environnements, qui peut s’allumer automatiquement selon un programme défini, les sons peuvent être de la musique, des voix ou même des aboiements de chiens qui servent à faire croire aux étrangers que la maison n’est pas seule.

Si l’on considère les inquiétudes que nous pouvons avoir à l’idée de quitter la maison que ce soit pour aller travailler ou pour partir en voyage, il existe d’autres avantages pour savoir ce qui ce passe dans votre maison en votre absence.

Les nouveaux dispositifs avancés de domotique mobile vous feront vivre une expérience étonnante. Vous pourrez pratiquement tout savoir, et contrôler ce que vous voulez comme si vous étiez présent, votre maison étant connectée à l’internet. En temps réel, vous pouvez enfin savoir ce qui se passe dans votre maison en temps réel. Tout ce dont vous avez besoin est un Smartphone avec l’application installée et programmée pour chaque capteur, en fonction de sa fonction.

Puis-je transformer ma maison en maison connectée ?

Avant de décider d’opérer cette transformation, vous devez connaître et gérer ce concept. La maison intelligente est une maison qui vous comprend pratiquement, vous pouvez maintenir une communication efficace et constante avec elle, recevoir et donner des informations où que vous soyez.

Votre maison fonctionnera comme un centre d’opérations privé qui obéit aux exigences et aux besoins de ceux qui y vivent. Ce sera une maison qui répondra précisément à vos instructions. Vous pouvez contrôler chaque espace, chaque coin, chaque environnement et chaque système énergétique de votre maison en la programmant telle quelle, comme s’il s’agissait d’un robot.

La tranquillité d’esprit n’a pas de prix

Transformer votre maison en maison intelligente est l’un des meilleurs investissements, car si vous remplacez le système électrique traditionnel par un système d’énergie renouvelable, vous verrez que le coût le plus important sera le coût de démarrage, c’est-à-dire que l’achat de l’équipement de production et de stockage de l’énergie solaire peut être quelque peu coûteux (principalement les panneaux solaires et les batteries).